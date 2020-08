De vann seedningsrundan - och nu återvänder poängkungen

När Vegas förlängningsbesegrade Colorado i lördags säkrade de toppseeden i den västra konferensen. De kommer få ta sig an Chicago Blackhawks i den första slutspelsrundan.

Något som gjorde Vegas prestation i gruppspelet ännu starkare var att de spelade sina matcher utan Max Pacioretty som med 66 poäng på 71 matcher vann lagets interna poängliga i NHL den här säsongen. Han har haft någon form av skada och har inte spelat sedan NHL:s återstart.

Men när slutspelet nu drar igång får Vegas tillbaka Pacioretty. Det är inte säkerställt att han kommer spela redan i match ett, men han har kommit in i bubblan i Edmonton, har suttit av sin karantän, och kommer träna med Vegas Golden Knights redan idag.

Vegas inleder sin slutspelsserie på onsdag morgon, klockan 04:30. Med eller utan Max Pacioretty? Just nu lutar det åt det förstnämnda alternativet.

Even more! DeBoer says Max Pacioretty finished his required quarantine (four negative tests) today and will practice with Golden Knights tomorrow. Well, well.