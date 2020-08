Nu kommer nästa generation Rhodin

LEKSAND (Hockeysverige.se)



Idag rullar serien Talang 2020 vidare med ett besök i Tegera Arena. Alltså den arena som Leksand har som sin hemmafästning. Den vi träffar idag är Jacob Rhodin. En spelare som man kan tycka borde hålla till i Löfbergs Arena.

Varför?

Jo, hans pappa är ingen mindre än fyrfaldiga svenska mästaren Thomas Rhodin. Men det var faktiskt inte i Färjestad som Jacob Rhodin inledde sin karriär.

– NIK Karlstad, Nor IK är min moderklubb. Det ligger i Vålberg 20 minuter från Karlstad, berättar 18-åringen då vi ses utanför Tegera Arena samtidigt som Leksands sportchef Thomas Johanssons son, Anton, morsar på oss från håll.

– Det var där som flera av mina andra kompisar som jag sedan spelade med i Färjestad började. Vi hade ett ganska bra lag i NIK Karlstad. Jag spelade där fram till det att jag gick i femman eller sexan. Nästan alla från det laget bytte då till Färjestad. Vi blev då två lag i Färjestad. Färjestad grön och Färjestad vit.

– Nor har ändå producerat ganska många bra spelare som exempelvis (Jonas) Brodin. Även Linus Fröberg har varit med och spelat några matcher för Nor IK. Nu heter klubben NIK med då hette dom Nor IK Tigers.

Vad var anledningen till att du började där och inte i Färjestad?

– Det var nog mest för att mina närmsta kompisar som bodde på Råtorp gick till NIK. Då kände jag inte heller någon i Färjestad.

– Jag lirade där under ganska många år och var även då målvakt under fyra år. Jag slutade som målvakt då jag gick i fyran

Varför slutade du som målvakt?

– Jag tyckte inte att det var så kul längre, skrattar Jacob Rhodin.

– Om jag var bra? Det får du fråga andra om, men jag var nog okej.

Jacob Rhodin.Foto: Ronnie Rönnkvist



BODDE I SCHWEIZ

Leksandsforwarden är född i Sverige, men bodde under första åren i Schweiz där hans pappa spelade för bland annat Fribourg-Gottéron tillsammans med Mikael Karlberg. En tid han givetvis inte minns mycket av idag.



– Jag bodde två år i Schweiz, men jag har faktiskt inte något minne av det alls. Det jag kommer ihåg är att jag inte kunde gå på dagis där eftersom jag inte fattade vad dom sa. Så mycket mer vet jag inte eftersom jag var så pass liten.

– Första gången jag åkte skridskor kan ändå ha varit där nere, men första gången jag kommer ihåg var på någon hockeyskola i Forshaga. Sedan kan jag, som sagt var, varit på is innan.

Hur har du påverkats av att pappa var hockeyspelare?

– Jag vet faktiskt inte. När vi är tillsammans snackar vi inte så jättemycket om hockeyn. Vi försöker snacka om andra grejer, men det är klart att jag påverkats av det.

– Jag får ibland fortfarande höra att jag lever på farsan, varför jag får spela och vart, men det är inget jag bryr mig om. Det har mer bara motiverat mig genom mina år. Klart att han såklart har en del i varför även jag började spela hockey.

Hur minns du första gångerna du sprang runt i Färjestads omklädningsrum?

– Jag kommer inte ihåg så mycket därifrån, men jag har en bild då jag har på mig farsans grejer i omklädningsrummet, skrattar 18-åringen.

Pappa Thomas Rhodin spelade en säsong 2009/10 i Leksand, men då spelade Jacob Rhodin kvar i NIK Karlstad.

– Jag var bara här och hälsade på eftersom jag bodde och gick i skola i Karlstad. Vi var här under några helger då och då. Jag hade ju grejer hemma att hålla koll på.

Pappa Thomas i Leksands färger.Foto: Rickard Nilsson/Bildbyrån



Säsongen 2017/18 fick han vara med om att vinna U16 SM-guld efter att besegrat Frölunda med 7-5. Ett Frölunda som för övrigt hade jättetalangen Lucas Raymond i laget. Färjestad hade i semifinalen slagit ut ett Djurgården med Alexander Holtz i laget. Färjestad vann med 9-4 och Holtz gjorde för övrigt Djurgårdens alla fyra mål.

– Det var kul och vi hade ett bra lag med riktigt bra spetsar i offensiven, men vi hade även spelare som hade koll på det andra, defensiven och grejer.

– Sedan tror jag inte alla från början trodde att vi skulle vinna SM-guld. Innan Scandinavium Cup trodde nog många att vi knappt skulle vinna några matcher, men väl där började vi tro på det och sedan gick vi hela vägen. Det är nog största jag varit med om som hockeyspelare.

LÄMNADE KARLSTAD: "BARA ATT STÄLLA IN SIG PÅ ATT FLYTTA"

Efter succén med SM-guldet valde Jacob Rhodin att lämna Färjestad för spel i Leksand.



– Jag kom aldrig in på hockeygymnasiet i Karlstad. Jag hade även sökt hit till Leksand och till några klubbar ytterligare. Sedan var jag på ett möte där jag fick reda på att Leksand ville att jag skulle komma hit och träna. Jag åkte hit en vecka efter.

- Det här var på en lördag. På måndagen fick jag reda på att jag var klar för att spela här. Då var det bara att ställa in sig på att flytta hit.

Påverkade det något att pappas tidigare lagkompis och nära vän från Schweiz, Mikael Karlberg, jobbade i Leksand?

– Jag visste knappt om att han var här. Självklart visste jag att han var inom klubben, men jag pratade inte med honom innan.

– Vi hade inte heller någon stor relation innan och jag kände inte honom så bra, men nu har vi snackat en del då jag varit här under två år.

Hur tänker du kring att du inte blev intagen på hockeygymnasiet i Karlstad?

– Egentligen var det inte någon stor besvikelse. Jag var faktiskt lite sugen på att byta miljö och prova på en ny klubb. Just då kanske jag ändå hade velat stanna kvar och bo hemma och så vidare.

– Idag tycker jag bara att det varit bra för mig att flytta och lära mig att bo själv. Leksand är också en bra ort att bo på. Det är inte jättestort, men en bra början på ensamlivet.

Hur har första två säsongerna varit?

– Både bra och dåligt. Allt utanför tycker jag har varit jättebra. Skolan har varit bra och jag fått bra kompisar så jag trivs verkligen väldigt bra.

– Första säsongen tycker jag ändå kändes ganska bra och jag spelade min roll bra. Det var rolig säsong. Vi spelade bra och tog oss till slutspel.

– Däremot var andra säsongen lite tyngre. Det gick inte vägen för vare sig laget eller mig. Självklart blev det då lite mindre kul eller vad man ska säga. Vi lyckades till slut ta oss till slutspel, men efter en match var ändå säsongen över.

Jacob Rhodin.Foto: Ronnie Rönnkvist



"HADE FÖR HÖGA FÖRVÄNTNINGAR PÅ MIG SJÄLV"

Vad tror du själv var anledningen till att du inte kom upp till den nivån du önskade?

– Jag vet inte riktigt, men jag tror att jag hade för höga förväntningar på mig själv. När jag i början inte uppnådde dom förväntningarna blev det att jag fick ett dåligt självförtroende.

– Jag tror att det var just att jag fick ett dåligt självförtroende som gjorde att det inte gick bra. Det gäller att jag tror på mig själv, vet att jag kan och vågar göra grejer. Jag får inte bli för fyrkantig.

– Idag känns det som att mitt självförtroende är bättre. All träningen på sommaren har varit jättebra och jag känner mig bättre förberedd än jag gjorde inför förra säsongen.

Vilka förväntningar har du på kommande säsongen?

– I första hand tror jag att det kommer bli en rolig säsong. Jag vill ta en stor roll på ett bra sätt, få boxplay tid, men även stå framför kassen i powerplay, vara bra för laget och hela tiden vara jobbig att möta.

– Jag vill kunna lägga till den spetsen att vara bra framför mål och att få speltid i den formen.

Gillar du att sticka in näsan där det hettar till?

- Mina favoritspelare är inte som alla andras som har (Connor) McDavid och dom här. Jag gillar mer spelare som är jobbiga att möta. Lite hårdare spelade spelare som Brad Marchand som är bra på sin grej, men även är en skicklig spelare. Spelare som gillar att göra motståndarna lite arga, vilket jag tycker är kul.

- Det är också så jag med försöker spela, göra allt för laget, gå in i tuffa situationerna och lite sådana grejer, avslutar Jacob Rhodin.

