KHK:s sejour i Hockeyallsvenskan är över för den här gången efter att klubben fått avslag på sin överklagan hos Riksidrottsnämnden. Ett inte helt oväntat beslut där jag får passa på att gratulera Hockeyettans bästa lag, Väsby, och hälsa välkommen till landets näst högsta division.

Vissa lag börjar fylla sin kvot av spelare i truppen medan andra lagbyggen endast ser halvfärdiga ut. Inofficiellt skulle jag dock bli förvånad om inte större delen av trupperna redan är satta även hos lagen som saknar ett tiotal spelare. Som ni vet har ju några klubbar/spelare valt att utnyttja A-kassan en extra månad och således förskjuter spelarkontrakten med start i september istället för augusti.



Även om det förmodligen finns en hel del spetsspelare tillgängliga på marknaden tror jag klubbarna valt billigare alternativ i en större utsträckning än inför en ”normal” säsong.

Jag får lov att återkomma i ett senare skede med analyser om trupperna längre fram när vi vet mer om vilka spelare lagen kommer att ställa på isen till vinter.

***

Många av lagen i ligan har inte råd att sparka igång säsongen utan sin, i många fall, största inkomstkälla; publiken. Detta gör att säsongsstarten blir oviss där vi inte vet när eller hur restriktionerna angående folksamlingar kommer att lättas på eller släppas fritt.



Ett tänkbart scenario skulle kunna vara att en idrottsarena får fyllas till, låt säga, 25%. I det fallet gynnas såklart lagen med stora arenor medan några av lagen tvingas spela inför endast 400 åskådare. Om det skulle vara genomförbart eller inte låter jag vara osagt då vi i dagsläget, som sagt, inte vet någonting om vad framtiden har att erbjuda.

***

Då Hockeyallsvenskan inte längre behöver anpassa sina upp-/nedflyttningar med ligorna ovanför och nedanför skulle säsongen i teorin kunna starta efter årsskiftet. Kanske till och med i en reducerad och komprimerad form med tre rundor istället för fyra. I det scenariot måste självfallet spelarnas försörjning lösas på något sätt, typ i någon form av korttidspermittering eller dylikt.

Jag har dock hört ett rykte att det avtal som Hockeyallsvenskan har med C More innefattar en hel del regleringar. Konstigt vore väl annars med tanke på vilka summor det handlar om. En av dessa regleringar ska vara att säsongen ska fortlöpa under åtta månader.

CMore vill självklart få ut så mycket som möjligt av sina förvärvade rättigheter som sträcker sig till och med säsongen 2025/26. En säsong som spelas under åtta månader genererar självfallet fler tittare än om säsongen endast fortlöper under fem månader. Om det dessutom skulle bli ett reducerat spelschema kan det bli tufft vid förhandlingsbordet.

Det är ett problematiskt läge där båda parter förmodligen får vara beredda på en kompromiss för att kunna finna en lösning.

Vi är nu inne i augusti och även om det känns avlägset i sommarvärmen så väntar hösten och hockeysäsongen runt knuten. Kommer vi få klara besked om vad som gäller framöver eller får vi fortsatt leva med ovissheten ett tag till?