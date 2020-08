Björklöven ger juniorer chansen: "Har visat framfötterna"

När Umeålaget drog igång försäsongsträningen i våras valde man att plocka upp en handfull juniorer som fick vara med och träna med a-laget.

När klubben nu går på is inför den stundande hockeyallsvenska säsongen får några av de lovande spelarna chansen att slå sig in i det topptippade laget.

Juniorlandslagsmannen Carl Holmner Härgestam får tillsammans med Elliot Ekefjärd möjligheten att visa upp sig under försäsongen.

– Alla juniorer har visat framfötterna under försäsongsträningen och tagit stora kliv i sin utveckling. Elliot och Carl får dessutom chansen att slå sig in i laget under försäsongen och går därmed på is med Björklöven, säger Björklövens sportchef Per Kenttä till klubbens hemsida.

Samtidigt meddelar klubben att man skrivit ett tvåårigt a-lagskontrakt med 19-årige David Eriksson.

– Vi ser stor potential i honom och har därför belönat honom med ett tvåårskontrakt med Björklöven. Han är en väldigt intressant spelartyp som är avig och kan göra det oväntade. Tillsammans är jag övertygad om att vi kommer hitta en bra väg för Davids fortsatta utveckling.

