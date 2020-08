Förre SHL-centern klar för spel i Norge

Mellan 2005 och 2014 tillhörde Erik Lindhagen Linköping och gjorde över 200 matcher för klubben i SHL. Efter två och en halv säsong i Hockeyallsvenskan med Västerås, Södertälje och Timrå lämnade centern Sverige för att testa lyckan i England.

Under sina två första år på de brittiska öarna blev det spel i Nottingham Panthers innan han flyttade till konkurrenten Guildford Flames inför säsongen 2018/19.

Efter två år i Guildford går nu karriären vidare. Under måndagen meddelade den norska klubben Grüner att Lindhagen skrivit på ett kontrakt med klubben.

Erik Lindhagen for Grüner. En toveis-center som også har erfaring med spill på backplass i SHL og EIHL.

Han blir et verdifullt tilskudd til vår stall med sin rutine fra spill i Allsvenskan, SHL og EIHL. Han har også fått med seg 46 kamper i ET, CHL og Continental Cup.#2hockey pic.twitter.com/aCZCj8ASdZ