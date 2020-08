”Jag ville avsluta karriären i Leksand”

Han var en av de stora förgrundsfigurerna när Leksand tog steget upp i Elitserien 2002 och ser tillbaka på tiden i klubben som hans bästa i karriären. I dagens Old School Hockey möter vi den gamla målvaktshjälten Sean Gauthier, som än i dag bibehåller kontakten med Sverige.

Sean Gauthier är i dag 49 år och lämnade Sverige och ishockeyn efter säsongen 2004/05 med spel i Hockeyallsvenskan för Skellefteå.

– Det stämmer och i dag bor vi i Phoenix, Arizona. Vi, det är min fru Kim, vår son Cutter och dottern Kennedy, berättar Sean Gauthier och fortsätter:

– Numera spelar jag inte någon hockey och jag jobbar inte heller för någon organisation eller något lag. Däremot jobbar jag med att hjälpa ishockeyspelare efter deras karriärer. Jag hjälper till med den finansiella biten, investeringar och så vidare, men jag försöker också hjälpa till med deras familjesituationer.

Gauthier kommer från Sudbury, Kanada, som så många andra stora kanadensiska hockeyspelare.

– Hockeyn är den ledande sporten i Kanada generellt. Givetvis är då också hockeyn väldigt populär i de mindre städerna, som exempelvis Sudbury.

– Jag minns själv hur jag blev målvakt där hemma. Jag gillade inte att sitta på bänken och frysa mellan bytena utan ville vara på isen hela tiden. Skulle jag kunna vara det fanns det inget annat alternativ än att bli målvakt, skrattar Sean Gauthier.

Jason Young, barndomskamrat, berättar för Old School Hockey:

– Sean och jag känner varandra sedan många år tillbaka, men vi spelade aldrig med varandra hemma i Sudbury. Vi spelade däremot mot varandra många gånger i Scottsdale.

– Han är en riktigt bra kille som man trivs att umgås med. Sedan var Sean också en mycket, mycket bra målvakt och hade en fantastiskt snabb plockhandske.

DRAFTADES AV WINNIPEG

Sean Gauthiers första proffsklubb kom att bli Kingston i OHL. Dit flyttade han 1988 efter en okej säsong med Oakville Blades i COJHL.

– Valet av klubb vart ganska enkelt eftersom det var Kingston som draftade mig. Vill jag fortsätta utveckla min karriär i målet så fanns det inget annat alternativ än att flytta dit. Jag gjorde tre säsonger i klubben innan jag kom till Fort Wayne Komets i IHL, men jag fick sedan mest spela med Moncton Hawks i AHL den säsongen.

Vid den årliga draften 1991 kom Sean Gauthier riktigt nära NHL första gången då Winnipeg Jets tingade honom i nionde rundan. I samma draft gick även blivande svenska stjärnor som Andreas Johansson, Michael Nylander, Fredrik Bremberg, Markus Näslund…

– … och Peter Forsberg och Eric Lindros, fyller Gauthier i innan han fortsätter:

– Egentligen blev jag inte speciellt överraskad att jag blev draftad av just Winnipeg. Jag kände deras målvaktstränare (Dave Prior) sedan tidigare och han hade sagt att organisationen var intresserade av mig.

Sean Gauthier fick endast göra en NHL-match i sin karriär.Foto: Rickard Nilsson/Bildbyrån



Du tillhörde Winnipeg Jets organisation under fyra säsonger, varför fick du aldrig chansen i NHL?

– Du vet aldrig från säsong till säsong vad som händer då du är proffs här borta i NHL. Är du i rätt organisation så kan det bli en fantastisk tid, men hamnar du i fel organisation så kan det bli den värsta tiden i ditt liv.

– Sedan var jag kanske inte tillräckligt bra för att få spela i NHL just då.

Säsongen 1994/95 får Sean Gauthier titulera sig kanadensisk landslagsman då han och Andrew Verner (Malmö 1997-99) togs ut i det landslag som turnerade runt i Europa och spelade matcher och turneringar.

– Det här var ett enormt bra tillfälle för mig att få en internationell erfarenhet från hockeyn. Jag ville lära mig mer, komma ut och resa i världen. Framförallt var det ändå en stor ära att få representera sitt land som hockeyspelare. Det var ju också den här resan som tog mig till Sverige för första gången.

”HAR MITT HJÄRTA I SVERIGE”

Med på landslagsresan fanns även Glenn Anderson, som gjort 1 129 NHL-matcher för Edmonton, Toronto, New York Rangers och St. Louis.

– Det var väldigt roligt att få spela med en så stor spelare. Glenn är en fantastiskt fin kille samtidigt som han är en stor och skicklig spelare. Man lär sig väldigt mycket av en kille som spelat på den höga nivå som Glenn gjort under så många år.

Efter säsongen med Kanadas landslag började en brokig resa för Sean Gauthier med spel i tur och ordning för St. Johns Maple Leafs, South Carolina Stingrays, Pensacola Icepilots, Kentucky Thorougblades, Louisville Panthers, Louisiana IceGators och Reading Royals.

– Så här ser livet ut om du är målvakt här borta. Det är bara att gå ut och spela oavsett var du befinner dig. Det här skulle jag säga är en av dom stora skillnaderna på att vara målvakt i Amerika jämfört med Europa. Jag kan inte säga om det är speciellt bra eller dåligt utan kan bara konstatera att så här är det.

– Det gäller att man är hårdhudad. Med det menar jag att du alltid kommer att få chansen att spela med lag som går bra, men du kommer också få spela med lag som går mindre bra. Kan du bara hantera den känslomässiga berg- och dalbanan så kan du spela professionell hockey under en lång tid.

Sean Gauthier minns tiden i Sverige som sin bästa i karriären.Foto: Rickard Nilsson/Bildbyrån



I vilka städer och lag har du trivts bäst där borta?

– Alla städer och lag som jag har spelat i har varit bra på sitt sätt. Du tar till och med dig lite av varje plats vidare i livet.

– Ärligt talat har jag faktiskt mitt hjärta i Sverige eftersom det är där jag har mina största fans och det var dessutom där som båda våra barn föddes. Alla åren i Sverige var fantastiskt fina. Jag och familjen fick underbara vänner som vi fortfarande håller kontakten med.

Så kontakten med Sverige och dina vänner håller du fortfarande?

– Ja, absolut. Mycket av det kan man tacka Facebook och andra sociala medier för, skrattar Sean Gauthier.

Det blev bara en NHL-match för Gauthier, Han spelade då för San José och fick göra ett kort inhopp i deras möte med Chicago under säsongen 1998/99. Gauthier var även reserv ett antal matcher då han tillhörde Floridas organisation.

”JAG ÄLSKADE FANSEN I LEKSAND”

Säsongen 1998/99 var annars en av hans mest framgångsrika. Han spelade 40 matcher i AHL för Kentucky. Där var han förstamålvakt före blivande ryske NHL-stjärnan Jevgenij Nabokov.

– Vi var aldrig någon uttalad etta eller två den här säsongen, om man inte tittade på våra tröjnummer vill säga ha ha… (Gauthier nr 1 och Nabokov nr 20)

– Om vi ska vara lite seriösa så var Nabokov en ung målvakt då som försökte anpassa sig till livet i Nordamerika. San José lade ner stora pengar på att få honom att anpassa sig snabbt på ett bra sätt. Vi hade också en väldigt bra målvaktstränare (Warren Strelow) som hjälpte Nabokov att anpassa sig även ute på isen. Jag är väldigt glad att det har gått så bra för honom i NHL som det nu har gjort.

Inför säsongen 2001/02 hade Leksand åkt ur elitserien. Ordföranden Nils-Erik Johansson, vd:n Jonas Bergqvist samt sportchefen Anders ”Masken” Carlsson hade börjat bygga ett helt nytt lag som skulle ta sig tillbaka till högsta serien omgående. Målvakterna från säsongen innan, Sergej Naumov och Reinhard Divis, hade lämnat klubben. Då allsvenskan drog igång hette det nya målvaktsparet Jimmy Danielsson och Jonas Fransson.

Under juluppehållet meddelade ”Masken” Carlsson att man som ren säkerhetsåtgärd hade värvat den kanadensiska målvakten Sean Gauthier eftersom man inte ville ta risken att bara ha två bra målvakter när Superallsvenskan och kvalserien drog igång. Man måste ju räkna med skaderisken.

Sean Gauthier spelade en stor del i att Leksand gick upp i Elitserien 2002.Foto: Björn Tilly/Bildbyrån



Anders ”Masken” Carlsson berättar:

– Vi fick tag på Gauthiers namn via hans agent i Finland faktiskt. Sedan kollade jag upp hans kapacitet med scouter och spelare borta i Nordamerika. Han uppfyllde alla förväntningar vi hade på honom. Sean Gauthier betydde otroligt mycket för Leksand och hade en stor del i att vi gick upp i elitserien 2001/02. Framförallt var han kanonbra i våra viktiga matcher. Dessutom kom han verkligen att bli älskad av fansen.

Sean Gauthier:

– Jag minns mycket väl första dagarna i Leksand. Det var redan två amerikanare i laget då jag kom dit. Chris Govedaris hade jag spela mot i juniorligorna hemma i Kanada. Även Greg Brown hade jag spelat mot i farmarligorna här hemma.

– Redan från början märkte jag vilken passion det fanns för hockeyn i Leksand och även att den klubb jag hade kommit till hade en mycket fin kultur och historia bakom sig.

– Den match jag minns bäst från den säsongen är då vi slår AIK på Globen i Stockholm. Vi vinner med 2-0 och avancerar till elitserien. Jens Nielsen stod på deras kortlinje och gjorde ett konstmål, skrattar Gauthier och fortsätter:

– Grabbarna i laget var fantastiska att umgås och spela med. Sedan ska man inte förglömma fansen Leksand hade. Vilka supportrar ha ha… Jag älskade verkligen fansen i Leksand.

VILLE AVSLUTA KARRIÄREN I LEKSAND

Sean Gauthier blev snabbt mycket uppskattad hos fansen och spelarna i Leksand. I hans två första matcher i Leksandströjan, mot Gislaved och Halmstad, höll han nollan. Tränarduon Jarmo Tolvanen och Peter Ekroth hade hittat den sista biten i pusslet som skulle ta laget tillbaka till elitserien. Inför slutspurten kryddade man dessutom truppen med två finska spelare, Jarno Peltonen och Jarkko Nikander.

– Alla trodde på varandra och vi hade den kemi som krävs av ett framgångsrikt lag. Sedan tror jag alla killarna verkligen älskade att komma ner till hallen för att träna, spela match eller bara träffa killarna i laget.

Efter tiden i Leksand avslutade Sean Gauthier med två år i Skellefteå.Foto: Björn Tilly/Bildbyrån



Var det en hård fest den natten efter att det blivit klart att Leksand avancerat upp till elitserien?

– Om det var party då? Jag firar fortfarande att vi gick upp den säsongen. Vi hade så mycket kul den säsongen och inte minst när vi firade avancemanget.

– Även andra säsongen i Leksand var kul. Vi tog oss till slutspel i elitserien och jag ville verkligen stanna i klubben längre. Jag såg ingen anledning till varför jag inte skulle avsluta min karriär i just Leksand.

Nu blev det inte så utan Sean Gauthier och Leksand gick skilda vägar efter säsongen. I stället avslutade han med att spela två säsonger i allsvenskan med Skellefteå.

– Jag fick ett erbjudande av Skellefteå som jag bara inte kunde motstå. Att tacka ja till dom var en anledning att få återvända till Sverige där jag och familjen trivdes så bra. Precis som Leksand var Skellefteå ett väldigt bra ställe att bo och spela hockey på, avslutar Sean Gauthier.

Jonas Fransson, målvaktskollega med Sean Gauthier, berättar:

– Det går knappast att hitta en bättre kille att ha i ett omklädningsrum. Han har alltid nära till skratt och verkade ta det mesta ganska lättsamt vid sidan av rinken. Trots att han inte var så ung då han kom till Leksand ville han hela tiden utveckla sig som målvakt.

– Som målvakt var han explosiv och ville verkligen ”ta puckarna” jämfört med dagens målvakter som mer står i vägen. Så det blev många publikräddningar från Seans sida under åren i Leksand ha ha…

– Sean och jag fungerade väldigt bra ihop och bodde oftast tillsammans under bortaresorna med Leksand. Jag var även över och hälsade på honom i Phoenix under en vecka.