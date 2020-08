"Henke" får chansen – Sjestjorkin inte spelklar

Frågan vem som ska starta mellan New York Rangers stolpar när NHL-slutspelets play in-serier drar i gång ikväll har varit omdebatterad.

Nu står det klart att det blir lagets svenske veteranmålvakt Henrik Lundqvist som får chansen i match 1 mot Carolina Hurricanes.

Strax före uppvärmningen inför kvällens möte med Hurricanes stod det klart att Lundqvists ryske kollega Igor Sjestjorkin inte anses vara i speldugligt skick, vilket gör att möjligheten öppnat sig för Lundqvist.

Sjestjorkins frånvaro ska inte vara covid-19-relaterad.

