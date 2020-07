”Jag var öppen för att komma tillbaka till Leksand”

Rykten placerade honom både i Leksand och i utlandet.

Det kom därför som en stor överraskning när IK Oskarshamn presenterade värvningen av Philip Samuelsson. För hockeysverige.se berättar han nu om annorlunda sommaren i USA, positiva känsla om att återvända till SHL och varför det inte blev en återkomst till Leksand.

– Jag hade ett snack med Thomas (Johansson) och vi sade att vi skulle hålla kontakten framöver men sedan valde vi båda två att gå skilja vägar just nu, säger 29-åringen.

– Man gör så gott man kan. Just nu ser man fram emot att komma tillbaka och spela hockey igen, då återgår ju det lite mer till det normala.

Philip Samuelsson stack hem till USA i princip direkt efter att SHL-säsongen ställdes in i mars och därefter har det varit en mycket märklig tid för den 29-årige backen.

Hemlandet går nämligen igen en väldigt turbulent med mycket protester genom Black Lives Matter-rörelsen samt att landet är hårt drabbat av Coronapandemin.

– Det är speciellt. Man måste ha mask på sig överallt man går och det är ganska mycket som är nedstängt. Vi har ändå haft tur att kunna vara på ställen där vi är ute i naturen vilket har varit skönt att kunna göra det. Det har varit annorlunda, det är något som jag hoppas att man aldrig kommer behöva uppleva igen, säger Samuelsson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är mycket som pågår i det här landet. Det är ju sånt som händer nu känns det som. Det är definitivt svårt, det är mycket som står på spel just nu här. Man får hoppas att allt blir bättre i slutändan.

Ska det bli skönt att återvända till Sverige snart då med tanke på hur kaotiskt det är där?

– Ja, det ska bli skönt. Framför allt att komma tillbaka till rutiner med hockeyn och allt det där. Det är det jag är van med att bara kunna gå in och träna och spela. Slippa tänka på allt runt omkring utan bara fokusera på att prestera mitt bästa.

”RIKTIGT TAGGAD PÅ ATT DET SKA DRA IGÅNG”

29-åringen, som både har amerikanskt och svenskt medborgarskap, befinner sig fortfarande i USA. Trots att mycket är nedstängt och att landet har haft kraftiga karantänrestriktioner så har Samuelsson ändå kunnat träna på bra under sommaren.

– Det har funkat bra, vi har haft tillgång till allt vi behöver. Jag har varit på is en hel del och kört mycket så jag känner mig i bra form inför säsongen.

Sedan han lämnade Leksand och flög hem till USA så har han varit på jakt efter en klubbadress till den kommande säsong. Valet föll till slut på IK Oskarshamn.

För hockeysverige.se berättar han nu om hur övergång kom till.

– Det är ju lite struligt i hela världen, och såklart påverkas hockeyvärlden då också. Man får ju ta för sig lite mer när det dyker upp möjligheter som man tycker är bra. Det här med Oskarshamn kom upp och det känns väldigt lovande för mig. Det är spel i SHL igen och de har ett ungt, bra lag så jag ser fram emot utmaningen här.

I våras placerades han i KHL-klubben Dinamo Riga av ryska uppgifter och det har även varit snack om annat intresse från utlandet. Även om han inte vill kommentera hur det låg till med annat intresse så medger han att världssituationen har spelat in i att det blev just en återkomst till Sverige.

– Man får såklart väga in allt man får. När det dyker upp grejer så får man tänka på hur läget ser ut med resor, gränser och hela den biten innan man fattar beslut. SHL och Sverige ser bra ut för mig och jag är riktigt taggad på att det ska dra igång.

– Det är en väldigt bra liga, inget snack om den saken. Förra året såg jag hur hög klass alla spelare här höll. Man vill ju alltid utmana sig och bli bättre. Med tanke på mitt spel och hur det gick för Leksand förra säsongen här så är det definitiv något som jag vill bygga vidare på.

Jag trivdes väldigt bra i Leksand och var öppen för att komma tillbaka men nu blev det inte så



När kom Oskarshamn in i bilden?

– Vi hade snackat med dem lite förra året men då blev det inget av det. Nu hände det snabbt. Det var här, precis i slutet av sommaren, som intresset dök upp och det var ingen tvekan från min sida. Det var SHL som jag trivdes i och det finns en chans för mig att gå in och slåss om en stor roll i laget. Det är ju alltid det man vill som spelare, att komma in och spela på den högsta nivån man kan och vara en stor del av laget.

ÖPPNAR FÖR ÅTERKOMST TILL LEKSAND I FRAMTIDEN

I och med beskedet att han hade skrivit på för IK Oskarshamn stod det då även klart att det inte blir en återkomst till Leksand. Philip Samuelsson själv menar att han hade kunnat tänka sig att stanna kvar i Dalalaget.

– Det är väl lite så det är i hockeybranschen. När man har ettårskontrakt så finns få jobb som dyker upp. Jag trivdes väldigt bra och var fullt öppen för att komma tillbaka men nu blev det inte så. Man vet ju aldrig riktigt vad som kommer hända i framtiden.

– Mitt fokus just nu är bara på Oskarshamn och att komma in och bidrar så mycket jag kan, vilket jag ser fram emot.

Var det från din sida eller från Leksandshållet att inte förlänga?

– Det är väl lite både och. Jag hade ett snack med Thomas (Johansson) och vi sade att vi skulle hålla kontakten framöver men sedan valde vi båda två att gå skilja vägar just nu. Det är väl så det är i vår bransch.

29-åringens pappa är ingen mindre än legendaren Ulf Samuelsson som är starkt förknippad med Leksand. Philip har även tidigare medgett att han tidigare känt sig som en leksing. Därför stänger han inga dörrar för en eventuell återkomst till klubben.

– Man vill inte säga nej till någon möjlighet att fortsätta spela. Jag har fyllt 29 år nu och det blir ju svårare och svårare att hitta jobb. Att spela i SHL är ju väldigt bra så jag vill inte säga nej till någonting. Jag är öppen för alla möjligheter.

Debutsäsongen i SHL är nu överstökad och när backen nu återvänder till ligan menar han att det bara kommer bli bättre spel från hans sida. Samuelsson känner sig bättre förberedd den här gången.

– Jag känner mig mycket mer bekväm med hur ligan funkar och hur jag måste spela, speciellt på den stora isen. Det kommer hjälpa mig mycket. Samtidigt känner jag mig i bra fysisk form. Nu gäller det att komma in i laget och göra sitt bästa för att vara redo från starten och sätta igång bra direkt. Inställningen är helt klart mer bekväm nu.

– Det var första säsongen på stor is för min del och det är ju en stor skillnad. En lite annan spelstil än vad jag är van vid. Nu känner jag att jag vet mer vad som förväntas av mig. Så det är mycket som känns positivt nu.

”VILL VARA MED OCH SLÅSS OM SLUTSPELSPLATS”

Hans egna målsättning är att ta en stor roll i Oskarshamn och utvecklas mycket. Klubben gjorde, likt han själv, sin första säsong i SHL och kom sist i tabellen. Nu vill han också vara med och håll laget uppe från det absoluta bottenträsket.

– Först och främst vill man ju vara med och slåss om slutspelsplats. Individuellt vill jag ju då kunna bidra så mycket som jag kan, både framåt och bakåt för att det ska bli så. Jag vill vara inblandad över hela banan, ta en stor roll i laget och hjälpa dem att vinna. Det är det man vill som idrottsman.

Vad har du fått för känsla av Oskarshamn som klubb?

– Jag har fått en riktigt bra känsla. Jag har pratat både med (Thomas) Fröberg och Martin (Filander). De känner att jag kan vara en stor del av laget, vilket känns väldigt skönt. Sedan är det självklart upp till mig, men de har fått mig att känna mig väldigt välkommen.

– De är fullt medvetna om vad jag kan göra och vad jag är kapabel till. Jag ska fortsätta på det spåret, det är upp till mig att visa att jag ska ha en stor roll. Det är en prestationsbransch så man måste ju göra det bra varje dag här, det är ju det som är viktigast.

Jag vill vara inblandad över hela banan, ta en stor roll i laget och hjälpa Oskarshamn att vinna



Något som det inte råder någon tvekan om är att svensk-amerikanen kommer vara taggad till tusen när pucken släpps för säsongen 2020/21.

– Jag är riktigt laddad, och har höga förväntningar på både mig själv och laget. Det är skönt att börja med något nytt och jag hoppas på en kanonsäsong. Man får ta det som det kommer. Det gäller att ha rätt inställning, energi och passion redan från början.

På måndag flyger han från USA till Sverige och han ser fram emot ansluta till sitt nya lag.

– Jag kommer vara på plats på tisdag så förhoppningsvis har man lite tid på sig att komma in i gänget och allt sådant till premiären. Men jag antar att det inte kommer bli några problem.

– För mig ska det bara bli skönt att gå på is och komma igång med den nya säsongen. Sedan vill man självklart ha publik där på matcherna. Jag har ju hört att det är bra stämning där i Oskarshamn och det vill man ju vara med om också, avslutar Philip Samuelsson.







