"Vi har nog turats om att bryta ihop"

View this post on Instagram

Idag den 27 Juli skulle den här lilla prinsen kommit till oss, våran Alve. 👶🏼 Så blev det inte, han hade bråttom ut och kom redan den 22 April, 14 veckor förtidigt. En riktig liten kämpe som gått igenom mycket under sina första veckor i livet. Efter en del komplikationer är vi nu på väg framåt igen. Våran lilla familj har inte fått komma hem än och passerar imorgon 100 dagar på sjukhus. Mamma och pappa längtar tills dom får bädda ner sin Sven Alve Vilje Åkerlund i sin egna lilla säng som väntar på honom där hemma. 👨‍👩‍👦 ❤️