NHL-svensken prisad - för femte året i rad

Han är inte spelaren som får rubrikerna – men han är spelaren som vinner sina lagkamraters respekt. I dag meddelade New York Rangers att deras svenske forward Jesper Fast röstats fram till vinnare av Players' Player Award – för femte året i rad.

Player' Player Award är en utmärkelse som New York Rangers delas ut sedan 1959. Den går till den spelare som övriga lagkamrater anser "bäst exemplifierar vad det innebär att vara en lagspelare".

Nu har Rangers spelare röstat fram Jesper Fast till vinnare av priset för femte året i rad.

Nässjösonen, som fyller 29 senare i år, är den första New York Rangers-spelaren som vinner priset fem säsonger i rad. Tidigare har legendarer som Jean Ratelle och Brian Leetch vunnit utmärkelsen fyra gånger i rad. Ratelle är för övrigt den enda utöver Fast som tagit hem Players' Player Award fem gånger totalt.

Jesper Fast svarade för 29 poäng (12+17) på 69 matcher med Rangers den här säsongen. Han hade mest speltid i numerärt underläge av samtliga forwards i laget.

Fast är inne på sista året på sitt kontrakt med Rangers och kan bli unrestricted free agent efter säsongen om han inte förlänger kontraktet med klubben innan dess. Sedan han flyttade över till Nordamerika från HV71 2013 har han spelar 422 matcher i NHL för Rangers.

Bland Rangers spelare utsågs under onsdagen även ryssen Artemij Panarin till lagets MVP medan Chris Kreider fick ta emot John Halligan Good Guy Award, för sitt positiva uppträdande gentemot media. De båda priserna står hockeymedia i New York bakom.

For the 5th straight year:



The ultimate Players' Player. pic.twitter.com/eHVDOujc39