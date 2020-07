TV: Malkins jättebjudning - Flyers slog Penguins efter förlängning

NHL är tillbaka.

Sent i går kväll svensk tid släpptes pucken i träningsmatchen mellan Philadelphia Flyers och Pittsburgh Penguins. Den första organiserade hockeymatchen som spelats i NHL sedan 12 mars när ligan pausades på grund av coronautbrottet.

Matchen spelades inför tomma läktare i Scotiabank Arena i Toronto och innehöll en hel del ringrost. Det visade inte minst Pittsburghs stjärncenter Jevgenij Malkin prov på i den första perioden då han borde ha fått assist på Philadelphias 2–1-mål efter att ha kastat in pucken i det egna slottet, rakt i gapet på Kevin Hayes som enkelt lyfte in ledningsmålet bakom Matt Murray i Penguins kasse.

– Jag tycker att det blev bättre ju länge matchen led. Jag tyckte det var en slarvig match, speciellt under de två första perioderna. Jag antar att det är sådant man får räkna med när killarna inte har varit i gång på så länge, säger Penguins coach Mike Sullivan till NHL.com.

CROSBY TILLBAKA I SPEL

Sullivan fick se sitt lag kvittera genom Jason Zucker i tredje perioden. På det målet tog Jevgenij Malkin revansch genom att stå för förarbetet.

I förlängningen avgjorde Flyers sedan Travis Konecny frispelat Scott Laughton som skickade in segermålet bakom Tristan Jarry, som byttes in i Penguins kasse halvvägs in i matchen.

Positivt för Penguins, förlusten till trots, var att Sidney Crosby spelade matchen efter att ha missat stora delar av träningslägret med en ospecificerad skada. Han hade mest speltid av samtliga forwards i laget med sina dryga 19 minuter.

Marcus Pettersson och Patric Hörnqvist var svenskarna som var ombytta i matchen för Pittsburgh. I Philadelphia fick Robert Hägg stå vid sidan om.

För Philadelphia väntar seedningsmatcher mot Tampa, Boston och Washington. För Pittsburgh en play in-serie mot Montréal Canadiens.

Philadelphia – Pittsburgh 3–2 (2–1, 0–0, 0–1, 1–0)

Philadelphia: Sean Couturier, Kevin Hayes, Scott Laughton.

Pittsburgh: Conor Sheary, Jason Zucker.