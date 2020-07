Psykningen (?): ”Han är NHL:s bästa målskytt”

NHL-slutspelet står precis runt hörnet och många har därför gett sig i kast med att utse de bästa målvakterna, backarna och forwards (med mera) som ska delta i slutspelet.

David Pastrnak, som vann Maurice Richard Trophy som NHL:s skytteligavinnare tillsammans med Alexander Ovetjkin, ger sig nu in i diskussionen om vem som är den bästa målskytten i ligan, och därmed även världen.

På Twitter deklarerar tjecken, som spelade i Södertälje som junior, att han tycker att Washington Capitals-tuffingen Tom Wilson är den bästa målskytten i världen.

In my opinion Tom Wilson is the best goal scorer in the league — davidpastrnak (@pastrnak96) July 29, 2020

WILSON HYLLAR OVETJKIN

Wilson är mest känd som en buse som delar ut tuffa tacklingar och verkligen inte räds att kasta handskarna. Under årets säsong har han skjutit 21 mål, mindre än hälften av Pastrnaks 48 baljor.

Totalt under sin NHL-karriären har Wilson skjutit 78 mål på 522 matcher medan Pastrnak har pangat in 180 mål på endast 390 matcher.

Capitals-forwarden svarade på sin egna Twitter att han uppskattar hyllningen men menar att lagkompisen Ovetjkin är den bäste målskytten enligt honom själv.

Det finns olika teorier på Twitter kring vad som har hänt för att leda till att David Pastrnak kallar Wilson för NHL:s bästa målskytt. En del tror att tjecken blivit hackad, vissa tror att han glömt sin telefon någonsin och blivit "trollad" av en lagkompis eller att han har förlorat ett vad. Vissa "konspirationsteorier" tror att det är Wilson själv som tweetat från Pastrnaks konto på något sätt. Eller så försöker Pastrnak psyka Wilson inför slutspelet, eller är det helt enkelt bara så att det är hans genuina åsikt?





TV: Sticker ut hakan – i diskussionen om favoriter