Det är slutligen dags för den viktigaste rankingen av dem alla, den över farbröderna som är still going strong. Så här långt är det fyra herrar som lever upp till kriterierna och kan titulera sig Hockeyettans fräsigaste gubbar inför kommande säsong.



Det är profilernas år i Hockeyettan, i alla fall sett till farbrorstatusen. Så väl Troja/Ljungbys trogne fanbärare Daniel "Trucken" Karlsson som Bodens rutinerade pjäs Tommy Wargh (om han nu kommer spela) fyller 34 under hösten och vintern och strax efter nyåret är det Piteås superstar Magnus Isakssons tur att uppnå den imponerande milstolpen.



Men när det kommer till min traditionella lista över de fräsigaste gubbarna i Hockeyettan är reglerna obönhörliga. Man måste vara 34 år fyllda för att platsa.



Så här långt är det fyra spelare som klarar den cuten inför kommande säsong och i år är det faktiskt en hel del ”nytt blod” som letar sig in på listan.



4. Niklas Enberg, Troja/Ljungby (34)

Efter en karriär som för det allra mesta huserat på allsvensk nivå dök Enberg upp lite som en bonusvärvning i Troja/Ljungby sent ifjol. Inte så konstigt kanske att sportchefen Daniel Håkansson inte kunde hålla fingrarna borta när han fick möjligheten att knyta till sig en så pass tung pjäs. Här snackar vi urtypen för en pålitlig back och Enberg håller fortfarande hög klass.



3. Andreas Nordfeldt, KRIF (34)

I nio raka säsonger har han varit KRIF trogen och haft någon form av bokstav på dressen samtliga av dessa säsonger. Snacka om en ledare och det lär knappast bli någon skillnad nu när han går in på sin tionde säsong i föreningen. Medspelarna har skiftat, men Nordfeldt har stått kvar och för det allra mesta dessutom varit en påtagligt bidragande del av lagets offensiv. Imponerande.



2. Alexander Kovalonok, Lindlöven (34)

Vi får säga välkommen in på listan till den ständigt så poängstarke anfallaren. Kovalonok har ett bra jobb och har därför kommit att snurra i regionen. Det har blivit några säsonger i Kumla, några år i Arboga och ett par sejourer i Lindlöven. Den gemensamma nämnaren har varit att han öst in poäng var han än spelat och den gångna vintern var kanske hans bästa i karriären. 34-åringen gjorde 54 poäng (24+30) poäng på 39 matcher och var en instrumental del av Lindlövens framgång.



1. Marcus Paulsson, Mörrum (36)

När Mörrum hamnade i ekonomiskt trubbel och Växjö Lakers behövde hjälp lånades laxarnas främste spelare ut till SHL och visade med eftertryck att han fortfarande håller måttet på den högsta nivån. I Hockeyettan producerade Paulsson 40 poäng (22+18) på 28 seriematcher och ledde den förstakedja som var Mörrums i särklass viktigaste. Trots att han inte blir yngre fortsätter den rutinerade räven att vara för bra för nivån och det blir förstås ingen skillnad i vinter. Ska Mörrum lyckas är det Marcus Paulsson som ska vara härföraren.