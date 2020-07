"Knoppen fixar inte en till match på elitnivå"

View this post on Instagram

Swipa för att läsa klart hela texten. Jag avslutar denna avskedstext med ett citat influerat av Natthiko. Vi hockeyspelare är som löv. De flesta faller när de är bruna och färdiga medan undantag faller när de fortfarande är gröna. Ingen har en lovad tid där ute. Ta vara på den. / #3