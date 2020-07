Här är trion som gör upp om Hart Trophy

När NHL började offentliggöra vilka spelare som är finalister till de individuella priserna var Ted Lindsay Award först ut. Där hade spelarna själva röstat fram Leon Draisaitl, Nathan MacKinnon och Artemij Panarin som de tre finalisterna till priset som ges till ligans bästa spelare.

När NHL på tisdagen presenterade finalisterna till Hart Trophy, priset som journalisterna ger ligans mest värdefulla spelare, visade det sig bli samma trio.

Draisaitl, 24, vann hela NHL.s poängliga och tog därmed hem Art Ross Trophy efter att ha noterats för 110 poäng på 71 matcher. Med det var han 13 poäng bättre än tvåan i poängligan, lagkamraten i Edmonton Oilers Connor McDavid.



MacKinnon var femma i poängligan med 93 poäng (35+58) på 69 matcher. 24-åringen var på väg mot att sätta nytt personbästa i NHL när säsongen avbröts. Han gjorde 99 poäng på 82 matcher i fjol.



Panarin slutade delad trea i NHL:s poängliga under grundserien efter att ha samlat ihop 32 mål och 95 poäng på 69 matcher. Detta under sin första säsong med New York Rangers, som 28-åringen skrev ett lukrativt sjuårskontrakt med som free agent förra sommaren.

Vinnare presenteras i samband med konferensfinalerna i Stanley Cup-slutspelet under hösten. Tampa Bay Lightnings Nikita Kutjerov tog hem utmärkelsen i fjol.

