Legendaren blir KHL-tränare

Legendaren Aleksej Kovaljov har utsetts till ny tränare för kinesiska KHL-klubben Kunlun Red Star. Efter att ha agerat assisterande coach till Curt Fraser förra säsongen kom i dag beskedet att han tar över huvudansvaret för laget.

Med 1 029 poäng på 1 316 NHL-matcher är Aleksej Kovaljov en av de stora ryska spelarna i NHL-historien. 47-åringen spelade sina sista matcher i ligan för Florida Panthers under säsongen 2012/13 och avslutade karriären i schweiziska andraligan med Visp 2016/17.

Nu står han inför en ny utmaning.

Under måndagen meddelade KHL-klubben Kunlun Red Star att Kovaljov tar över som head coach för laget. Han agerade assisterande tränare till Curt Fraser förra säsongen, men får nu ta huvudansvar inför vad som ser ut att kunna bli en utmanande säsong.

Kunlun Red Star kommer nämligen inte att kunna spela sina matcher i Kina som planerat. På grund av den rådande pandemin har KHL beslutat sig för att flytta klubben till Moskva-förorten Mytisjtji, där man ska spela under säsongen 2020/21.

Aleksej Kovaljov spelade för Dinamo Moskva innan han som 19-åring lämnade Ryssland för New York Rangers. Där vann han Stanley Cup under sin andra säsong med klubben, 1993/94. Under den aktiva karriären representerade han även Pittsburgh, Montréal, Ottawa och Florida.

