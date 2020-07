”Drivs av att ta tillbaka Modo till SHL”

Modo Hockey presenterar en spelarförlängning inför nästa säsong.

Det är den yngre brodern Enström, Tommy, som är klar för spel i Modo även till hösten.

– Jag tycker att det ser jätteintressant ut inför den kommande säsongen, säger 33-åringen till klubbens hemsida.

Tommy Enström har gjort nästan 400 allsvenska matcher och över 100 i SHL.

Den rutinerade backen kom fram i Modo för drygt 15 år sedan och återvände till Ö-vik 2016 där han nu har blivit kvar. Under söndagsförmiddagen blev det även klart att 33-åringen kommer att bli klubben trogen då han har skrivit på en kontraktsförlängning med Modo.

– Jag tycker att det ser jätteintressant ut inför den kommande säsongen med bra spelare och väldigt bra människor som kommer att passa in i Modo. Samtidigt som vi har stor revanschlusta gäller det även att glömma det som varit och istället blicka framåt, säger Enström till lagets hemsida och fortsätter:

– Det är ingenting att sticka under stolen med att jag drivs av att ta Modo tillbaka till SHL. Det är det självklara målet och någonting som jag ser fram emot. Klubben har hela tiden tagit steg framåt under säsongerna i Hockeyallsvenskan där vi byggt upp någonting tillsammans och alla drar åt samma håll.

ÖVERTALAR HAN BRORSAN ATT FÖRLÄNGA?

Enström begränsades till 36 matcher den gångna säsongen på grund av skada och saknades när Modo inledde den allsvenska finalserien mot Björklöven.



Sportchef Fredrik Glader menar att veteranen dessförinnan var en av lagets bästa backar.

– Tommy var oerhört stabil den senaste säsongen där han tillhörde en av de bättre backarna fram till dess att han skadade sig. Rehaben förde någonting gott med sig i form av bra träning under lång tid även om vi givetvis hellre sett Tommy på isen under den tiden. Nu ser vi fram emot att han kommer tillbaka i fullt slag och tar vid där han avslutade, säger Glader.

Tommy Enström är lillebror till den tidigare NHL-backen Tobias Enström som har varit lagkapten för Modo de senaste två säsongerna. Frågan är nu om Tommy kan övertala storebrorsan att återvända till Ö-vik.





TV: Insidern ger sin syn - på läget kring Calgary-stjärnan