Efter att ha satsat ungt och orutinerat förra gången de anställde en ny coach väljer New Jersey Devils motsatt väg nu. I går kväll bekräftade klubben att 60-årige Lindy Ruff tar över i båset.

– Jag letade efter erfarenhet, säger general managern Tom Fitzgerald.

Natten mot torsdag meddelade NHL Networks Kevin Weekes att New Jersey Devils hade beslutat sig för att satsa på Lindy Ruff som ny coach. Under torsdagen bekräftade klubben att de anställt veterancoachen som ny huvudtränare.

Ruff kommer närmast från jobbet som assisterande coach i New York Rangers och bär med sig erfarenhet från 19 säsonger som head coach för Buffalo Sabres respektive Dallas Stars.

Förra gången Devils anställde en ny coach satsade man på unge och oprövade John Hynes. Det föll väl ut till en början, men under förra säsongen föll laget samman och Hynes fick lämna sin post i början av december. Han ersattes temporärt av sin assisterande tränare Alain Nasreddine.

– Den här gruppen behöver en lärare, någon som kan komma in och lära dem och med ett budskap som kommer att vara väldigt tydligt, sade general managern Tom Fitzgerald under torsdagen.

– Under den här processen och jakten på en ny tränare fortsatte Lindy att kliva in i framkant. Ett: jag letade efter erfarenhet av att jobba som head coach i NHL. Två: närvaro, någon som har varit där, gjort det här och kan kliva in i ett omklädningsrum och få vårt unga lag att lyssna.

TOM FITZGERALD KVAR SOM GENERAL MANAGER

Samtidigt som Lindy Ruff blir ny head coach står det klart att Fitzgerald blir kvar som general manager. Den mångårige forwarden i ligan klev in som temporär GM när Ray Shero fick sparken i januari. Fitzgerald spelade närmare 1 100 NHL-matcher under karriären och var bland annat lagkapten för Nashville Predators under deras fyra första säsonger i ligan.

Som spelare hade Tom Fitzgerald även Lindy Ruff som assisterande coach under Florida Panthers första säsonger i NHL, 1993-1997.

New York Rangers ersätter Ruff med tidigare NHL-backen Gord Murphy som ny assisterande coach under nästa månads play in-spel mot Carolina Hurricanes, rapporterar Sportsnets Elliotte Friedman. Murphy gjorde 862 NHL-matcher som back under den aktiva karriären. Som coach har 53-åringen jobbat i Columbus, Florida och Philadelphia. Han kommer närmast från Rangers farmarlag Hartford Wolf Pack i AHL. Gord Murphy är också pappa till Chicago Blackhawks back Connor Murphy.

