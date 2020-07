”Min energi är slut – jag är tom och ledsen”

Fanny Rask är en av de mest meriterade damhockeyspelarna vi har haft det senaste decenniet. Hon har bland annat gjort flest SDHL-matcher genom tiderna.

Nu meddelar hon dock att hockeykarriären är över.

– Min dröm har varit att få stå på helt egna ben. Att få leva på hockeyn på riktigt. Inte vakna upp varje år i april med ett tomt konto, en ångest och skuldkänslor som kastar en in i ett mörkt jävla hål, skriver hon på Instagram.

29 år gammal väljer Fanny Rask att avsluta hockeykarriären.

Forwarden har spelat 361 matcher i SDHL, vunnit ett SM-guld samt spelat tre VM och två OS för Damkronorna. Men på Instagram meddelar hon nu att hon lägger skridskorna på hyllan.

”Det här är mitt liv ändå, i min lilla bubbla. Mitt liv har varit hockeyn. Jag har andats, levt, rest, ätit, sovit, spelat och tränat HOCKEY. I stort sett hela mitt liv. Jag har satt allt annat på paus, bara kört på. Dragit min kropp, hjärna och ekonomi i botten. Och nu när jag ofrivilligt fick tid att tänka igenom allt så har jag svårt att förstå hur det kan vara värt det”, skriver hon och fortsätter:

”Senaste säsongerna har allt pendlat lite fram och tillbaka, i vad ska jag kalla det-välmäende kanske. Det har funnits ljusglimtar absolut. Men mest har jag varit arg. Arg, frustrerad och besviken.

Min dröm har alltid varit att få spela hockey, helst på heltid hela tiden. Jag fick testa på det ett tag och det är jag enormt tacksam för. Men det är inte helt hållbart att leva på någon annan. Och min dröm har varit att få stå på helt egna ben. Att få leva på hockeyn på riktigt. Inte vakna upp varje år i april med ett tomt konto, en ångest och skuldkänslor som kastar en in i ett mörkt jävla hål. Hallå, vem fan är du och vad har du gjort med ditt liv, osv”.

”HÄR STÅR JAG LÄNGST NER PÅ BOTTEN”

Hon fortsätter sedan skriva om damhockey i allmänhet och skriver att hon hoppas att det finns en bättre framtid för damhockeyn men att hon är rädd för att hennes dröm är ouppnåelig.

”Det är för mycket i den här ekvationen som inte går ihop. Och jag ser inte att det kommer bli någon förändring. Jag vet såklart att det händer saker men för mig går det for långsamt och jag är otroligt osäker på att det någonsin kommer gå. Det krävs dessutom att fler spelare visar vägen och gör sitt yttersta och lägger ner de timmar som krävs för att vara elitidrottare. Just nu är även det en del av problemet. Men tro mig "I don't blame you", här står jag längst ner på botten och har ingen kraft eller energi kvar att hjälpa till". Så kanske valde jag fel väg, hade fel dröm och för höga krav. Jag hoppas det finns några kvar som orkar dra vidare och som jobbar for att det ska finnas en framtid för damhockeyn. Min energi är slut, jag är tom och jag är ledsen.”

Fanny Rask har under sin karriär spelat SDHL-hockey med Linköping, Leksand, HV71 och AIK. Hon har utöver det gjort över 100 landskamper för Damkronorna.