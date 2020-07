Uppgifter: NHL siktar på 82-matchers säsong nästa år

NHL-slutspelet tros inledas i augusti och hålla på fram till oktober.

Det medför komplikationer för hur säsongen 2020/21 ska spelas då den skulle ha inletts i mitten av oktober, vilket nu inte kommer då årets säsong ska avslutas först.

Samtidigt ska man hinna klämma in NHL-draften och free agent-perioden innan nästa säsong kan inledas.

Det gör att starten tvingas skjutas upp till december 2020 eller januari 2021.

Trots att man kommer att förlora 2-3 månader av säsongen siktar NHL på att fortfarande spela en 82 matcher lång grundserie. Det uppger TSN:s Pierre LeBrun på Twitter.

Då skulle man antingen behöva komprimera spelschemat väldigt mycket eller nöja sig med att Stanley Cup-slutspelet avgörs mitt i högsommaren.

As for next season, the NHL remains focused solely on a full, 82-game season despite a late start in December or January. They will try to squeeze it in, which means potential for Cup final next summer