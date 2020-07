Coronautbrott hos mästarna – ställer in träningar

Nytt bakslag för NHL i sin 'Return to Play'-plan.

De regerande Stanley Cup-mästarna St. Louis Blues tvingas stänga sina faciliteter och ställa in alla träningar den närmaste tiden efter att flera av spelarna testat positivt för Covid-19. Detta enligt The Athletic.

St. Louis Blues har drabbats av ett stort bakslag inför NHL-slutspelets planerade start.

Laget skulle ha tränat under fredagen men tvingades ställa in efter att ett flertal spelare testat positivt för coronaviruset, Covid-19. Därefter har alla träningar under helgen ställts in och lagets träningshall, Centene Community Ice Center i Maryland Heights, har stängts ner.

Klubben förväntas dock kunna återvända till träning igen på måndag.

ANDRA NHL-LAGET SOM STÄNGER NER

Det är ännu oklart hur många spelare det är som har testat positivt och the Athletic uppger att de inte kommer avslöja de smittade spelarnas identiteter om inte klubben eller spelaren själv bekräftar det positiva testet.

St. Louis Blues är det andra NHL-laget som har fått ställa in träningar och stänga ner sina faciliteter på grund av coronautbrott. Det första var Tampa Bay Lightning där flera spelare testade positivt i slutet av juni.

NHL har tidigare meddelat att man avser att inleda fas 3, vilket innebär att klubbarna får starta sina träningsläger, om drygt en vecka. Det hänger dock fortfarande i luften då spelarna ännu inte har godkänt NHL:s plan för fas 3 och fas 4.