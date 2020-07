Uppgifter: De får arrangera Stanley Cup-finalen

Härom dagen kom uppgifter som sade att det nu ska vara klart att Edmonton kommer stå som värdstad för den västra konferensens slutspel, och Toronto för den östra. Efter många turer, där Vegas och Vancouver länge sågs som de troligaste värdstäderna, valde NHL till sist att gå på två kanadensiska städer.

En fråga som hängt i luften har emellertid varit: Men var kommer Stanley Cup-finalen spelas, då? Nu kommer TSN:s Bob McKenzie med svaret på den frågan. Finalen, precis som konferensfinalerna, kommer spelas i Edmonton. Beslutet ska ha fattats på flera grunder, så som smittspridning i samhället och folkhälsa.

With Edmonton and Toronto being chosen as the two NHL Hub cities, the question most often asked now is, which of the two will play host to the Stanley Cup final and Conference finals?



The answer, apparently, is Edmonton.