"Det är nog två forwards som står högst upp på listan"

Leksands har bara gjort två nyförvärv inför säsongen 2020/21. Detta i form av backen Matt Caito och centern Otto Paajanen som båda hämtats från finska ligan.

Klubben har nio backar och 14 forwards på A-lagskontrakt, men sportchefen Thomas Johansson öppnar i en intervju med Dalarnas Tidningar ändå för att förstärka truppen ytterligare. Men först och främst vill han se var de unga spelarna står. Leksand hade ett av Sveriges bästa J20-lag förra säsongen och ynglingar som Emil Heineman, Marcus Karlberg och Nils Åman knackar på porten.

"RÄTT SKÖNT ATT SAKER ÄR SÅ"

– Vi vill testa våra spelare och se våra egna innan vi pinpointar någon position vi vill förstärka. Den lyxen sitter vi inte med en normal säsong, men i år hinner vi se killarna. Det kan hända jättemycket med befintliga spelare under en sommar. Nu hinner vi titta lite på det vilket känns bra, säger Johansson till DT.

– Hur kan vi hjälpa spelarna att ta nästa steg. Den bilden vi hade efter förra säsongen, att vi behöver det här eller det här, kanske inte gäller. Läget kanske ser helt annorlunda ut i slutet av augusti. Vi kanske har ett helt annat behov av en annan typ av spelare upptäcker vi. Det känns rätt skönt att saker är så.

Men vid behov kan det bli aktuellt med förstärkningar.

– Skulle jag välja precis just nu så är det nog två forwards som står högst upp på listan, säger sportchefen som på grund av det ovissa läget i omvärlden kan kosta på sig att ha is i magen.

– Flera av de här riktigt bra spelarna sitter fortfarande och väntar in hur KHL bestämmer. Får de inget kontrakt där kommer de ut på den övriga marknaden.