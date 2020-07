Backtalangen kan göra NHL-debut i slutspelet

I fjol kastade Colorado Avalanche in en ung back vid namn Cale Makar i Stanley Cup-slutspelet. Den här gången kan Bowen Byram få chansen att göra samma resa. Enligt kanadensiska källor har juniorvärldsmästaren kallats in till Avalanches träningsläger senare i månaden.

Cale Makar gjorde succéartad debut för Colorado Avalanche i Stanley Cup-slutspelet förra säsongen efter att ha avslutat sin tid som collegespelare på UMass Amherst. Sedan dess har den nu 21-årige backen gjort en synnerligen imponerande rookiesäsong i NHL och är tillsammans med Vancouvers Quinn Hughes en av favoriterna till att ta hem Calder Trophy som årets bästa nykomling.

Nu kan det vara dags för nästa backtalang att introduceras i Colorado Avalanche. Förra sommaren draftade klubben Bowen Byram som fjärde spelare, en back som snittat över en poäng per match för Vancouver Giants i WHL de senaste två säsongerna.

Enligt Steve Ewen på Vancouver Province ska Colorado ha bett Byram att inställa sig i Denver för att delta på deras träningsläger. Det innebär att 19-åringen kan komma att få chansen att spela för Avalanche i slutspelet under sensommaren.

Hearing that @WHLGiants D Bowen Byram is going to be a part of the @Avalanche roster for the NHL playoff return. Leaving this weekend for Colorado. The 19-year-old Byram has 48 goals and 149 points in 139 regular season and playoff games with Vancouver over the past two years.