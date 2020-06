"Den gick för 19 200 kronor - otroligt och sjukt häftigt"

Initiativet "Gör nått då" har blivit en succé. För hockeysverige.se berättar en av initiativtagarna, Malmös målvaktstränare Henning Sohlberg, om arbetet till att bidra i kampen mot Covid-19.

– Responsen från målvakterna som skänkt masker har varit fantastisk, säger Sohlberg till hockeysverige.se.

Som ni tidigare kunnat läsa på hockeysverige.se startade Oscar Alsenfelt och Henning Sohlberg en insamling till en respirator för att kunna bidra till kampen mot Covid-19.



”Jag låg hemma i soffan och pillade mig i naveln samtidigt som jag i början när säsongen avslutats inte hade så mycket att göra. Trots allt hade jag det ganska bra medan många andra hade det väldigt kämpigt. Jag kände att jag borde göra någonting. Då fick jag en idé om att göra träningsvideos med olika personer. Det var väldigt tidigt och bara i tankestadiet.

Sedan snackade jag lite med Henning Sohlberg, målvaktstränaren i Malmö. Vi har en daglig dialog genom vårt arbete. Han föreslog att vi skulle ha olika profiler som hade olika träningar varje dag. Sedan kunde folk som tränade efter videorna swischa en slant. På den vägen körde vi igång projektet där folk kunde träna med profilerna via Instagram. För att kunna genomföra det här måste vi ha en dialog med vården för att förstå vad som behövs och efter det sedan förklara för folket att pengarna går oavkortat dit. Det går inte bara att knacka på dörren till vården när vi samlat ihop pengarna och säga varsågod här har ni.

På den vägen fick vi också veta att det var respiratorer som behövdes. En respirator skulle kosta 400 000 kronor”.

Det berättade Oscar Alsenfelt för hockeysverige.se för drygt två veckor sedan.

"ALLA SOM KUNDE HJÄLPA HJÄLPTE TILL"

En del i insamlingen ”Gör nått då” skulle bli en auktion med masker från några av Sveriges bästa målvakter, Viktor Fasth Växjö, Jonas "Monstret" Gustavsson från sin tid i Edmonton, Lars Johansson (Frölunda), Adam Werners rosa mask från Björklöven, Joel Lassinantti (Luleå), Jonas Gunnarsson (Milwaukee), Adam Reideborn (Djurgården), Oscar Dansk (Rögle), Oscar Alsenfelt (Malmö), Niklas Svedberg (Djurgården), Markus Svensson (Färjestad), Sabina Eriksson (AIK), Jonas Arntzen (Leksand) och inte minst Tommy Salos från Frölunda.

Oscar Alsenfelt är en av initiativtagarna.Foto: Privat & Bildbyrån



I helgen var auktionerna över och när hockeysverige.se når Henning Sohlberg är han mycket nöjd över utfallet och resultatet.

– Responsen från målvakterna som skänkt masker har varit fantastiskt. I princip hade alla målvakter vi frågade någon mask dom kunde hjälpa oss med. Alla som kunde hjälpa till hjälpte till, vilket var väldigt fint.





Att rodda ihop ett så stort projekt som att få alla masker på plats krävde givetvis en del jobb.

– Det har varit ett par timmar, så blev det. Vi har också fått en del hjälp. Bland annat har vår marknadskille på Redhawks, Christian (Winnberg) hjälpt oss med kontakten på auktionssajten Star-Pix. Han har skött själva auktionen digitalt, så det har inte vi behövt göra, vilket var väldigt schysst.

– Däremot har vi lagt ner mycket tid på att få tag på målvakterna, hämta maskerna, fota, det skulle skrivas en text om varje mask och sedan skulle allt läggas upp på tre olika sociala medier, så det drog iväg i tid, skrattar Sohlberg som också påpekar att det har varit värt varje minut.

SÅ MYCKET DROG DE IN

Vilken mask drog in mest pengar?

– ”Lassis” (Joel Lassinanttis). Den gick för 19 200 kronor. Otroligt och sjukt häftigt. Totalt fick vi in strax över 100 000 kronor på maskauktionen, vilket är otroligt och ungefär vad vi hade budgeterat med.

– Just nu är vi uppe i strax över 150 000 kronor. Sedan har vi padelturneringen i augusti. Vi hoppas kunna genomföra den på ett bra sätt ut corona-synpunkt. Det är en sportaktivitet, men vi kommer inte vara så många samtidigt i samma lokal och vi kommer se till att alla håller avstånd, avslutar Sohlberg.

Värt att nämna som Alsenfelt tidigare berättat för hockeysverige.se:

”Just dialogen med sjukvården är något jag tycker är viktig när man gör en sådan sak, men också så att man får bekräftat att det faktiskt behövs hjälp. Och att det vi gör kan göra skillnad. Situationen kan ju också förändras och det kanske kan behövs något annat i akuta fall. När vi väl står där i slutet av vår insamling gör vi en ny avstämning med vården. Det är dessutom viktigt att folk förstår att alla pengar går oavkortat till vården för att behandla covid-19-patienter.”





