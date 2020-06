Fick lämna AIK – öppnar för att stanna i Sverige

Mika Järvinen kom in till AIK mitt under säsongen och var stark i ett annars svagt AIK-lag.

Nu öppnar finländaren för att det kan bli en fortsättning i Sverige och berättar hur imponerad han blev av nivån på Hockeyallsvenskan.

– De allsvenska topplagen skulle kunna vinna mot topplagen i Liiga, säger Järvinen till finska Jatkoaika.com.

Mitt under årets säsong blev Johannes Jönsson sjukskriven och AIK plockade därför in finländaren Mika Järvinen.

Efter flera säsonger i finska ligan var årets säsong hans första i Sverige och det gick bra för 31-åringen. Han hade 91,5 i räddningsprocent och släppte in 2,79 insläppta mål per match i ett AIK som kom sist i Hockeyallsvenskan. Under vissa perioder var Järvinen den som höll AIK kvar i matcher och såg till att de kunde plocka poängen de gjorde.

Det blev dock ingen fortsättning i Stockholmslaget för den tidigare KHL-målvakten. Nu berättar han däremot att han trivdes i Sverige och skulle kunna tänka sig att fortsätta karriären här.

– Jag kan mycket väl tänka mig att fortsätta här. Jag kommer knappast tillbaka till Finland för att spela, det är helt säkert, säger han till finska Jatkoaika.com.

”DEN BÄSTA ANDRALIGAN I EUROPA”

I en längre intervju med sajten går han in på djupet på tiden i AIK. Samtidigt öser han beröm över Hockeyallsvenskan och menar att den svenska andraligan höll mycket högre klass än han trodde.

– Det är nog den bästa andraligan i Europa, tyska DEL2 är också bra men Hockeyallsvenskan är fortfarande bättre. De två bästa allsvenska lagen skulle till och med kunna vinna mot topplag i Liiga (den finska ligan).

Liiga har varit en stängd liga under flera år vilket innebär att inga lag flyttas upp eller ner. Järvinen föredrar dock hur det görs i Sverige.

– Jämställdheten mellan Sveriges två bästa liganivåer är verkligen underbar. De mindre klubbarna har goda möjligheter att komma till högstaserien.



Järvinen står alltså nu utan kontrakt men det finns fortfarande ett flertal allsvenska klubbar som inte har säkrat upp sin målvaktssida. Den 31-årige finländaren skulle därför mycket väl kunna återvända till Hockeyallsvenskan till nästa säsong.

