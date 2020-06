"När jag tänker på det blir jag helt jävla galen"

Det var förra veckan som den tidigare NHL-spelaren Daniel Carcillo och några av hans tidigare lagkamrater i juniorlaget Sarnia Sting under säsongen 2002/03 meddelade att de kommer att ta Canadian Hockey League (CHL), paraplyorganisationen för de tre stora juniorligorna (OHL, WHL, QMJHL), till domstol.

I en grupptalan skriver spelarna om den förnedring samt fysiska, psykiska och sexuella misshandel de påstår sig ha utsatts för som rookies i Sarnia.

Enligt anklagelserna ska de bland annat ha blivit instängda nakna, åtta åt gången, i det trånga toalettutrymmet på spelarbussen där äldre spelare ska ha kastat in ett mynt som de fick slåss om. Den som lyckades få myntet släpptes ut först.

Det ska så ha inträffat så kallade inkilningsriter där äldre spelare urinerade och spottade saliv och tobak på yngre spelare och där de i vissa fall även tvingades äta äpplen som hade injicerats med urin och andra kroppsvätskor. De påstår sig också ha tvingats att ta sig byxor och under kläder för att bli slagna över rumpan med en avsågad målvaktsklubba. I vissa fall ska coacherna ha deltagit i förnedringsaktiviteterna.

If anyone has any questions regarding the class action lawsuit against the @CHLHockey that was filed today, you can reach out to my lawyer James Sayce jsayce@kmlaw.ca@OHLHockey @TheWHL @QMJHL #ohl #whl #hockey #abuse #nhl #hazing #accountability pic.twitter.com/chJeMDtJFg