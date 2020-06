"Jag klantade mig – vi kunde fått både Edler och honom"

Hade Håkan Andersson låtit bli att ringa ett samtal hade han kunnat göra en riktigt jackpott i NHL-draften 2004. Här är berättelsen om hur Detroit Red Wings draftade Johan Franzén – efter att ha gått miste om Alexander Edler.



Det här är en artikel ur intervjuserien "Scoutad" på Hockeysverige Plus som Du får möjligheten att provläsa. Att bli Hockeysverige Plus-abonnent kostar endast 49 kronor i månaden och ger dig tillgång till allt extramaterial som redaktionen skapar i form av bloggar, krönikor, features och dokument. Klicka här för att läsa mer!

Innan NHL gjorde sin helrenovering av regler både på och utanför isen 2005 var det möjligt för klubbarna i ligan att drafta överåriga spelare. Medan spelarna i dag blir free agents om de inte draftats innan de fyllt 22 år kunde man innan 2005 se klubbar välja spelare som var äldre än så.

Det var precis vad Detroit Red Wings gjorde när de plockade en då 24-årig Johan Franzén som 97:e spelare i tredje rundan 2004.

Innan genombrottssäsongen med Linköping i SHL 2003/04 hade den storvuxne forwarden från Landsbro i Småland fört en ganska anonym tillvaro i svensk hockey. Franzén pekades visserligen redan i tonåren ut som en stor talang, men efter att ha lämnat HV71:s hockeygymnasium i ett tidigt skede för att återvända hem till Boro/Vetlanda i division 3 blev vägen framåt knöligare.

Johan Franzén i Linköping 2001.Foto: Bildbyrån/Rickard Nilsson



Detroit Red Wings-scouten Håkan Andersson fick upp ögonen för Franzén tack vare vännen Mats Weiderstål, som hade tränat Franzén i Linköping. Han tjatade på Andersson att ta en titt på vad han ansåg vara en oslipad diamant.

– Han var på mig en hel del om Johan: "Han gör saker på träningarna som du inte kan tro – när han går loss, wow!" skrattar Andersson åt minnet.

– Hans statistik var inte så imponerande där i början, men "Matte" påpekade att det var ett resultat av deras defensiva system. Jag började kolla på honom redan inför draften 2003, men vågade inte plocka honom då eftersom jag inte kände att jag hade tillräckligt på fötterna. När jag såg honom några månader senare insåg jag att jag hade begått ett stort misstag. Det var liksom "fan, fel fel fel av mig!" (skratt). Jag borde ha tagit honom redan där.

ETT ÖDESDIGERT TELEFONSAMTAL

Historien om hur Johan Franzén slutligen hamnade i Detroit Red Wings är lika mycket en historia om hur Alexander Edler inte hamnade i klubben. Genom en bekant uppe i Östersund hade Håkan Andersson nämligen fått nys om en 18-åring i Jämtlands HF, som division 1-klubben hette då. En 18-åring som enligt hans vän var "bästa backen i laget" trots att han bar galler.

Andersson började scouta Alexander Edler och drog tillsammans med Red Wings lagledning upp en plan inför draften i Raleigh, North Carolina, 2004. Den planen var att man skulle drafta både Franzén och Edler.

– Jag hade dem bredvid varandra och det kändes rätt tryggt. Intresset för Franzén var inte speciellt stort och Edler var egentligen lika osedd som Jonathan Ericsson som vi hade draftat sent ett par säsonger tidigare. Planen var att ta Edler före Franzén, alltså i tredje rundan, och sedan Franzén i fjärde. Det hade nog gått om jag inte hade klantat mig...

Håkan Andersson skrattar till innan han beskriver hur Alexander Edler, nu med närmare 900 NHL-matcher för Vancouver Canucks på sitt CV, slank honom ur näven.

– Efter att min polare hade ringt och tipsat om Edler började jag åka upp till Östersund och kika på honom. Jag gillade det jag såg – han var riktigt bra. Inför en av gångerna jag skulle åka dit ringde jag upp tränaren och frågade om han skulle spelare. Det visade sig att tränaren var kompis med en agent, han flyger upp, skriver med Edler och börjar representera honom. Han skickar i sin tur ut ett mejl till alla scouter och försöker sälja in honom: "jag representerar en kille som ni bör ta en titt på".

– En av dem som åkte för att se honom var Vancouvers Thomas Gradin. Nu visste han hur bra Edler var och han visste också att jag visste hur bra han var. Så där blev det lite tjuv- och rackarspel. Inför draften blev jag uppringd av agenten som undrade om jag ville träffa Alexander. "Nej, jag är inte intresserad", svarade jag i ett försök att inte avslöja att jag faktiskt var intresserad. I stället så ringde jag Alexander för att ta reda på vilka han hade pratat med. Vancouver var en av klubbarna. Nu förstod jag att de också ville ha honom, men jag förstod samtidigt att de inte skulle plocka honom i första rundan och sedan hade de inget val förrän i fjärde rundan. Så när vi satt där på andra draftdagen trodde jag att vi hade en chans.

Detroit Red Wings valde som näst sista lag i tredje rundan och för varje val som gjordes kom Alexander Edler närmare och närmare dem. Men så plötsligt tillkännagav ligan en trejd.

– Då hade Vancouver draftat till sig en tredjerunda sex val innan vi skulle välja. Jag bara suckade och sa "jag ska äta upp den här pärmen om de väljer nån annan än Edler".

Håkan Andersson slapp tugga pärm. Canucks valde mycket riktigt Edler som 91:a spelare.

– Vi gick vidare på listan och då blev det Franzén vi tog. Men jag klantade mig – vi kunde ha fått både Edler och honom.

Johan Franzén med Mikael Samuelsson under rookiesäsongen 2005/06.Foto: Bildbyrån/Niklas Larsson



FICK SMEKNAMN AV KAPTENEN

Ett bättre "tröstpris" kunde Red Wings dock knappast få. 2005 flyttade Johan Franzén över till Detroit och gick rakt in i NHL 25 år gammal. Under sitt första träningsläger med Red Wings fick han smeknamnet "The Mule" (mulåsnan) av lagkaptenen Steve Yzerman för sin stora arbetskapacitet. Det var något som stack ut med smålänningen under hans drygt 600 matcher långa NHL-karriär.

– Jag minns något av de sista åren han spelade att han hade haft bäst resultat på wingate-testet de gör på cykeln. Då kommer det in en ung snubbe och slår hans resultat. Johan kliver fram till han som sköter mätningen vid cykeln och begär att få göra om testat. Det får han göra – och naturligtvis slå han den yngre killens rekord, skrattar Håkan Andersson.

– Det är lite så jag minns Johan som spelare också, en jäkel på att träna och envis utav helsicke.

Att det tog så lång tid för Johan Franzén att bli den nyckelspelare han slutligen blev för Detroit Red Wings i NHL berodde enligt Håkan Andersson på den nästan sjukliga blyghet han bar på yngre dagar.

– Det hämmade honom enormt. Det påverkade hur han spelade i matcherna. Jag tror att han tog rollen som defensivspecialist tidigt i karriären för att slippa stå i centrum. Han har berättat att han fick panik av mikrofoner, att behöva prata med journalister.

Det är något Franzén själv erkände när han intervjuades av hockeysverge.se:s Ronnie Rönnkvist för Old School Hockey tidigare i år. Där berättade han att han innan tonåren var så blyg att han inte ens vågade prata med jämngamla kamrater.

– Jag tyckte det var jobbigt senare också då jag började komma upp på högre nivåer. Intervjuer och sådant tyckte jag var otäckt. Dessutom kom det kameror med då vi gick upp i Elitserien med Linköping. Det var inte svårt att spela hockey, men jag ville helst inte vara med på någon TV-intervju, har Franzén sagt.



Håkan Andersson.Foto: Bildbyrån/Peter Holgersson



"DET VAR DÄR DIAMANTEN SLIPADES TILL"

På isen blev han mindre och mindre blyg ju mer rutin han fick av spelet i NHL. Under sin tredje säsong, 2007/08, med Red Wings sköt han 27 mål och hjälpte laget till Stanley Cup-seger efter att ha gjort 13 mål på 16 matcher i slutspelet. Året därpå blir det 34 mål i grundserien och och 23 poäng på 23 matcher i slutspelet. Den gången förlorar Red Wings finalen mot Pittsburgh Penguins, samma lag som man hade besegrat föregående år.

– Det var det här "Matte" Weiderstål såg i honom, den offensiva potentialen. Det är kanske lätt att undra varför vi inte såg den tidigare, men jag tror det var för att han hade dolt det så väl. Han vågade inte skina förrän han kom till NHL och blev bekväm både som person och spelare. Det var där diamanten slipades till, menar Håkan Andersson.

Dessvärre är det inte bara målen, Stanley Cup-segern och framgångarna som den nu 40-årige Franzén lämnat efter sig. Hans karriär avbröts i ett alltför tidigt skede till en följd av återkommande hjärnskakningar. Det är problem som plågat honom långt efter att han spelade sin sista NHL-match säsongen 2015/16.

– Det är tragiskt. Det går liksom inte att låta bli att tänka på skadorna. Jag är ju helt övertygad om att han hade kunnat vara en bärande spelare för oss under flera år till, säger Håkan Andersson med en suck.

– Han var en riktigt bra lirare och det man har kvar på näthinnan är hur dominant han var när han var so bäst i slutspelen 2008-2010. När han var som bäst hade han varit en topp sex-spelare i vilket NHL-lag som helst.

TV: Tar Mathias Bromé plats i Detroit Red Wings?