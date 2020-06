Skrällen: Han kan ta över New Jersey

Alain Nasreddine, Gerard Gallant, Peter Laviolette och John Stevens ar tidigare nämnts som de fyra huvudkandidaterna till det lediga coachjobbet i New Jersey. Av dem har Laviolette utkristalliserats som favoriten till att landa uppdraget.



Men nu kommer ett femte namn in i mixen. Det är Sportsnets insider Elliotte Friedman som på twitter skriver att det finns en "mystisk" femte kandidat till tränarjobbet - och att den personen ska vara Lindy Ruff.

Den nu 60-årige Ruff har en lång tränarkarriär bakom sig i NHL. Han var assisterande tränare för Florida 1993 till 1997, därefter huvudtränare i Buffalo från 1997 till 2013 och senare huvudtränare för Dallas 2013 till 2017. Sedan han lämnade Dallas har han stått i New Jersey Devils rival New York Rangers bås, som assisterande tränare. Ruff har alltså stått i NHL-bås varenda säsong sedan 1993.

Ruff har vunnit två OS-guld som assisterande tränare för Kanada och har ett VM-silver med samma land, då som huvudtränare. I NHL är hans största framgång Stanley Cup-finalen med Buffalo 1999 och segern av NHL:s grundserie 2007.

2006 vann han Jack Adams Award som ligans bästa coach, och året därpå var han en av tre finalister till priset.

Alain Nasredinne tog över efter att John Hynes fick sparken under säsongen men fick bara titeln "interimansvarig". New Jersey sparkade under säsongen också general manager Ray Shero, och inte heller där finns det någon permanent general manager vilket försvårar tränarprocessen. Tom Fitzgerald har dock GM-posten just nu - och är även han aktuell för att få jobbet också "på riktigt".

It has previously been reported the NJ coaching candidates were Alain Nasreddine (incumbent), Gerard Gallant, Peter Laviolette, John Stevens and a "mystery candidate." Hearing that is NYR assistant Lindy Ruff, head coach in BUF (1997-2013) and DAL (2013-17).