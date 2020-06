Deprimerad och självmordsbenägen – så tog NHL-backen sig ur sitt mörker

Under 22 månader kunde han inte spela hockey på grund av sina hjärnskakningsproblem. Men i januari gjorde backen Stephen Johns comeback. Nu öppnar han upp sig för The Athletic och berättar om den mörka tiden och den depression som gjorde honom självmordsbenägen.

– Jag åt inte, jag sov inte, jag gjorde ingenting... Det tog mig lång tid att bryta den nedåtgående spiralen och de hemska tankarna, säger Dallas Stars-spelaren.

Den 3 februari i år är en väldigt speciell dag för Stephen Johns. I Dallas Stars 5–3-seger över New York Rangers i Madison Square Garden skjuter den storvuxne backen sitt första NHL-mål på nästan två år – i en av sina första matcher på nästan två år.

När han skjutit målet pekar han upp mot en sektion på läktaren, ett slags tillägnande av målet till de som sitter där. Hans föräldrar Ray och Noreen.

Efter matchen kommer tårarna när Johns möter media. Han pratar om föräldrarnas betydelse för honom, hur de stod vid hans sida när det såg som mörkast ut för hans karriär.



– Jag har väntat länge på det här. Jag har tänkt mycket på... möjligheten att kanske aldrig mer få göra det här, säger han med sprucken röst.

– Det gör det så speciellt att ha mina föräldrar här i kväll. Genom hela den här processen var det inte bara jag som gick igenom helvetet. Som föräldrar ville de hjälpa mig. Men det kunde de inte. Att de fick vara här nu och se detta, jag är säker på att min pappa grät. Jag är rätt upprymd över att få träffa dem och ge dem båda en stor kram.

This is one of those tweets that doesn't need an in-depth caption. Just listen.



What a goal, moment, game, and night for Stephen Johns 👏#GoStars | @DallasStars pic.twitter.com/Olt0ikwyvs