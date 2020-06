Efter att ha skrivit på för sin fjärde Hockeyettan-klubb på tre säsonger är det dags för amerikanen Kevin Loppatto att visa att målkanonaden han svarade för i Vännäs hösten 2018 var mer än bara en slump. Att han är mer än en one-hit-wonder.



Under tisdagen presenterades Kevin Loppatto som klar för sin fjärde Hockeyettan-klubb på tre säsonger.



Och visst känns det som att Tyringe är sista chansen för amerikanen att visa att han inte var en one-hit-wonder i ligan?



Säsongen 18/19 såg det ju ut som att det var en supersuccé som landat i ligan efter en framgångsrik tryout under sommaren. Loppatto krutade in 16 mål på 20 matcher för Vännäs och vann målligan i den norra grundserien. Det resulterade i en utlåning till Björklöven där han knappt hann mer än sätta skridskorna på den allsvenska isen förrän han hängde ett matchavgörande mål hemma mot AIK. Det var klackarna i taket och klang- och jubelföreställning.



Men sen tog det tvärstopp. Färgen i burken tog slut och Loppatto gjorde inte ett enda mål till efter nyår.



Säsongen som gick värvades han som offensivt vapen till storsatsande Boden, men trots att han pillade dit sju mål (och totalt 13 poäng) på 16 grundseriematcher, vilket inte är kattpiss, tyckte klubben inte att de fick ut riktigt vad de hade förväntat sig av amerikanen och parterna bröt kontraktet.



Färden gick vidare till succégänget Halmstad Hammers där det blev ytterligare fyra mål (och åtta poäng) på 15 matcher. Förvisso i ett lag som inte kontinuerligt producerade tokigt framåt, men naturligtvis alldeles för lite för att vara från en importspelare som till stora delar plockats in för sitt väldiga skott. Det blev ingen fortsättning där heller.



Den Loppatto som var så våldsamt imponerande i Vännäs hösten 2018 har inte synts till sedan dess (vilket så klart höjer ett och annat frågetecken kring klassen på norra grundserien det året) och att det är Tyringe och inget topplag som tar chansen med hans tjänster säger en hel del om hur aktierna dalat.



Även om det är uppenbart att det faktiskt finns kvaliteter där om det väl lossnar.



Jag får lite Lucas Venuto-vibbar. Ni minns kanadensaren som gjorde poängsuccé efter att ha tryoutat sig in hos Mörrum (15/16), men som sedan misslyckades med att följa upp sin succé i Kristianstad (16/17), kastades ut ur Borlänge trots ganska bra produktion (17/18) och sen hade mediokra framträdanden i Västerås (17/18) och Troja/Ljungby (18/19).



Om honom sägs det att det inte riktigt funkade när han inte fick spela en prominent roll i laget. Hur det står till med den typen av mentalitet hos Loppatto har jag ingen information kring, men när han nu kommer till Tyringe finns det inte längre några ursäkter.



Han får (om man ska tro sportchef Filip Steensbjerres kommentar på den officiella hemsidan) en roll som uttalad förstecenter och stort förtroende att vara med och leda laget upp ur bottengyttjan. Närmare en liknande roll än den han hade när han visade sin potential i Vännäs kommer knappast amerikanen.



Nu är det upp till bevis att visa att han inte är en Lucas Venuto.



Att han är mer än en one-hit-wonder.