Efter fiaskot – Rasmus Dahlins boss får sparken

För nionde året i rad missade Buffalo Sabres slutspel. Det är en rekordlång svit bland klubbarna i NHL just nu.

Under tisdagen fick klubbens misslyckande konsekvenser då ägarparet Terry & Kim Pegula meddelade att general managern Jason Botterill får lämna sin post. Enligt ägarna beror det på att de och Botterill haft olika syn på hur Sabres ska nå framgång.

Botterill, som tidigare jobbade i Pittsburgh Penguins organisation, ersätts av Kevyn Adams som har varit ansvarig för affärsadministrationen i klubben senaste åren.

Jason Botterill ersatte i sin tur Tim Murray som general manager i Buffalo Sabres inför säsongen 2017/18. Under sin tid i klubben har han bland annat varit med om att drafta Rasmus Dahlin till Sabres samt att skriva kontrakt med svenska spelare som Lawrence Pilut, Victor Olofsson och Marcus Johansson.

Kevyn Adams, 45, gjorde 540 NHL-matcher för Toronto, Columbus, Florida, Carolina, Arizona och Chicago under sin aktiva karriär. Han jobbade som utvecklingssamordnare och assisterande coach i Buffalo Sabres innan han klev in på affärssidan i klubben.

Adams blir Sabres tredje GM under de senaste sju åren. Innan Murray och Botterill hade Darcy Regier haft jobbet i 16 år.

We have relieved Jason Botterill of his duties as General Manager.



Senior Vice President of Business Administration Kevyn Adams has been named General Manager. pic.twitter.com/TPAFXvAPej