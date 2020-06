Det blev förstås en synnerligen dramatisk fredag när licensnämndens beslut att kasta ut Karlskrona HK ur Hockeyallsvenskan slog ner som en bomb i den fridfulla hockeydammen.



Eller bomb och bomb. Egentligen var det väl ganska väntat.



KHK tvingades avbryta sin rekonstruktion när Skatteverket sa nej och i licensbestämmelserna står det att en förening inte får vara på obestånd. Nämnden kunde egentligen inte göra så mycket annat än att neka licensen och det verkar av allt att döma som att klubben var ganska förberedd på att så skulle ske.



Men innebär detta att Karlskrona inte spelar i Hockeyallsvenskan kommande säsong?



Nej, det gör det förstås inte. Det är bara några år sedan IK Pantern med några välregisserade valser lyckades vända ett beslut om nekad licens till sin egen fördel (den pappalediga bokhållar'n-gate ni vet) och KHK lägger sig inte ner och dör. De kommer överklaga beslutet, de kommer lämna in en ny ansökan om rekonstruktion och de kommer testa systemet så långt det är möjligt för att inte bara överleva ekonomiskt som förening utan att också få tillbaka sin licens. Inget av det ter sig egentligen särskilt otroligt.



Det är inte över förrän den fläskfeta valrossen har gett upp sin sista dödsrossling och här finns flera kapitel kvar att skriva.



Jag skulle tro att vi får vänta en bra bit in i sommaren innan vi har svart på vitt vilka som spelar var den kommande säsongen.



Men det finns förstås ett par scenarion som är ganska intressanta att spekulera kring.



Det enklaste är att KHK lyckas med sina överklaganden och faktiskt får spela kvar i Hockeyallsvenskan även kommande säsong. Då är det Väsby som återigen tvingas sitta som dystra förlorare i slutet av juli nu när de fått upp hoppet om en högre division igen.



Ett annat scenario är att Karlskrona klarar att rädda föreningens existens, men att beslutet om degradering från Hockeyallsvenskan står fast. Då blir det lite problematiskt, för det skulle innebära runtflyttningar mellan serierna i Hockeyettan.



Väsby står på tur och de är hungriga. De kommer kasta sig över den vakanta platsen i Hockeyallsvenskan som ett utsvultet rovdjur. Det innebär att de lämnar ett hål efter sig i den östra serien samtidigt som Karlskronas geografiska läge innebär att de inte skulle kunna placeras någon annanstans än i den södra.



Då blir det en dominoeffekt som om jag tillåts spekulera fritt skulle innebära att KHK puffar Tranås från den södra till den västra och i nästa led Nyköping från den västra till den östra. Det tror jag både Tranås och Nyköping bara skulle tycka är så där halvkul. Samtidigt som söderserien skulle få ett ordentligt uppsving med ett Blekinge som verkligen börjar koka igen (ingen tror väl något annat än att Mörrum och KRIF brinner våldsamt för att piska till storebror ytterligare?).



Ett tredje scenario är att KHK går omkull fullständigt. Att det blir nej även på den nya rekonstruktionsansökan och att ekonomin över huvud taget inte går att rädda.



Då flyttas Väsby upp till Hockeyallsvenskan, men frågan är om de över huvud taget ersätts i Hockeyettan?



Att så pass långt in i sommaren börja mecka med att lyfta upp gäng och förflyttning av lag mellan serierna är inte optimalt och som bekant har förbundet redan beslutat att inte lyfta upp något nytt lag för att ersätta Härnösand som ju tackat nej till spel i Hockeyettan. Mot den bakgrunden vore det lite märkligt om de plötsligt gav sig ut i jakt på en ersättare till Väsby (Munkfors står först på tur). I ett sådant fall kan det nog bli så att östra, precis som norra, spelas på elva lag till vintern.



Som man brukar säga, to be continued...