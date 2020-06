Oviss framtid för trotjänaren: "Finns inget förslag"

Per Åslunds kontrakt med Färjestad löpte ut efter säsongen och trotjänarens framtid i klubben har varit en följetong under våren. Enligt NWT ska Åslund ha haft ett tvåårskontrakt på bordet tidigare under våren, ett avtal som dock inte signerades.

Enligt samma tidning ska Åslund även haft bud från KHL att ta ställning till.

Åslunds vara eller icke vara i Färjestad är fortsatt oviss, men parterna möttes förra veckan för att diskutera framtid.

– Det var ett positivt möte sett till att båda parter var väldigt tydliga med var vi står och vad vi tycker, säger Åslunds agent Radek Hamr till Värmlands Folkblad.



SLUTADE SJUA I POÄNGLIGAN

Inget konkret anbud ska dock finnas på bordet, enligt Hamr.

– Om vi är nära en lösning eller inte är svårt för mig att svara på, för just nu finns det inget förslag för Per att ta ställning till, säger Hamr.



Under slutet på den gångna säsongen nådde Åslund upp till 600 spelade matcher i Färjestadströjan. Den noteringen överträffas bara av Färjestadsikonerna Jörgen Jönsson, Thomas Rhodin, Tommy Samuelsson och Mathias Johansson.

Totalt noterades 33-åringen för 41 poäng (16+25) på 52 matcher den gångna säsongen, en poängnotering som placerade honom på en sjundeplats i SHL:s poängliga.

