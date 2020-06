"Han satt på sin plats och stirrade på benskydden under två timmar"

Tomas Jonsson vann Stanley Cup med New York Islanders två gånger om under tidiga 1980-talet. När han ombeds presentera de bästa spelarna han har lirat med i karriären i Min Drömfemma är det från just tiden på Long Island som han hämtar sina favoriter.

Tomas Jonsson var med om att vinna Stanley Cup två gånger, VM en gång och OS en gång. Lägg därtill att han fick vara med om att vinna Modos första SM-guld någonsin 1979.

Säsongen 1994/95 fick han dessutom ta emot Guldpucken som ett bevis på att han denna säsong var Sveriges bästa hockeyspelare. Idag är han sportchef i för nysatsande Falu IF.

– Ett minne som poppade upp då du hörde av dig är från landslaget 1994. Vi spelade Izvestija-turneringen. På den tiden kom vi hem från turneringen dagen före julafton...