Örebro presenterar plusresultat: "Väldigt glädjande"

Örebro Hockey är nästa SHL-klubb att presentera ett ekonomiskt plusresultat för säsongen 2019/20.

– Det är väldigt glädjande att vi når ett positivt resultat, säger vd:n Mikael Johansson.

Coronaepidemin tillintetgjorde årets SM-slutspel, men det har kanske lite överraskande inte hindrat flera SHL-klubbar från att presentera ett plusresultat för säsongen 2019/20.

Senast ut att kunna visa upp ett överskott är Örebro Hockey. De meddelar via sin webbsida att de gick 800 000 kronor plus under säsongen.

– En speciell säsong som på grund av den rådande pandemin påverkar oss alla. Under säsongen tog vi stora steg sportsligt och det är otroligt glädjande att vi återigen hade bäst beläggning i ligan med 97 proent, säger Örebro Hockeys vd Mikael Johansson.



Klubben satte under säsongen ny omsättningsrekord genom att omsätta 119 miljoner kronor.

Man skriver att intäkterna ökade "tack vare ökade biljettintäkter, restaurang & kioskintäkter samt ersättning från NHL". Klubbens egna kapital har i och med vinsten gått upp till 7,2 miljoner kronor.

