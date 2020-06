Vi har vetat i närmare ett år att ett lag ska åka ur Hockeyallsvenskan och ett lag gå upp från Hockeyettan utan att lagen från de olika divisionerna ska behöva möta varandra. Nu vet vi slutligen också hur det ska gå till och i mina ögon är det nya upplägget genialiskt.



Det kommer bli en supervår med både slutspel och kvalserie när det ska avgöras vilket Hockeyettan-lag som tar platsen i finrummet.



I korthet ser den nya slutspels- och kvalmekanismen ut enligt följande för Hockeyettan. Samtliga möten är i vanlig ordning i bäst av tre och de högst rankade lagen väljer sina motståndare bland de lägre rankade.



Play-in (8 lag)

Lagen 7-8 från de två Allettorna möter de fyra segrarna från fortsättningsserierna. (4 lag vidare)



Åttondelsfinaler (16 lag)

Lagen 1-6 från de två Allettorna tillsammans med de fyra segrarna från Play-in. (8 lag vidare)



Kvartsfinaler (8 lag)

De fyra högst rankade lagen som tar sig vidare från åttondelsfinalerna möter de fyra sämre rankade som är vidare. (4 lag vidare)



Kvalserie (4 lag)

De fyra segrarna från kvartsfinalerna möts i en rak serie om sex omgångar där seriesegraren kniper platsen i Hockeyallsvenskan.



Vi är många som har framhärdat att ett rakt slutspel med en final som avgör allt inte skulle vara särskilt bra för Hockeyettan. Det är ett system som är alldeles för sårbart. Dels för att en finalserie per automatik skulle komma i skymundan av pågående kval och slutspel i ligorna ovanför, dels för att en final mellan ”fel” lag skulle vara helt iskallt. Det kräver helt enkelt att det är lag med engagemang omkring sig och publik på läktarna som tar sig dit för att det ska bli feber som har potential att nå utanför den egna ganska lilla bubblan.



Samtidigt hade det väl blivit lite skevt att spela en klassisk kvalserie nu när inga lag från Hockeyallsvenskan ska delta i kvalet. Sex Hockeyettan-lag i ett race om en plats i finrummet hade väl förvisso kittlat, men inte riktigt varit samma sak när utmanarna inte haft chansen att slå ut gängen från högre division.



Men här har seriemakarna faktiskt hittat den gyllene medelvägen. Eller för att vara helt krass, ett upplägg som utklassar allt annat man hade kunnat tänka sig. Jag är positivt överraskad.



Förutom att det är ett upplägg som garanterar spänning finns det flera ytterligare positiva uppsidor med det här. Till exempel behöver inget av de topprankade lagen vänta in absurdum på att få kliva in i leken när allt ska avgöras, men de har ändå en fördel som högt rankade. En kvalserie med fyra lag har dessutom större potential att skapa ett brett intresse (och blir mer kommersiellt gångbar) än vad en ensam finalserie mellan två lag hade kunnat göra.



Det blir ett sanslöst nålsöga man ska klara av för att ta sig till Hockeyallsvenskan. Men underhållningsvärdet för publiken på vägen dit kommer bli gigantiskt.



Både slutspel och kvalserie, i mina ögon är det faktiskt genialiskt.