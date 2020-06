Nu tackar Johan Forsberg för sig

View this post on Instagram

Att nå slutet är inte att avsluta och kanske kommer jag alltid att vara hockeyspelare. Förmodligen är det så. Men nu har det blivit dags att lägga skridskorna på hyllan. Det blir ingen nästa säsong. . Idrotten har gett mig några av mitt livs bästa och sämsta stunder. Jag kommer aldrig få någon tröja upphissad i taket men jag har fått något som för mig är värt mycket mer, vänner för livet. Jag vill passa på att tacka varenda en som har hjälpt mig och varit med på den här resan. Alla som har funnits kring lag jag har spelat i och lag jag har spelat mot. Alla arbetskamrater som jag har skrattat och gråtit med, som har delat min glädje och min sorg. Tanter i kassakön på Ica som ger tips inför slutspelet, journalister som har blivit vänner och vänner som har blivit motspelare. Tack @fysthomson för din värme och kunskap och tack till min agent och vän @michaelreander som funnits där när det har stormat som mest. Tack till alla eldsjälar, supportrar och funktionärer som gett sina hjärtan rakt ut. Det är ni som är hockeysverige! Till slut ett tack till min familj. Jag hoppas ni vet att jag aldrig kommit nånstans utan er. Jag älskar er! . Det är med många känslor man står här med hjärtat i ena handen och en gammalt suspensoar i den andra. Förändring är ofta läskigt men ibland nödvändigt och utan att riktigt veta exakt var jag ska så startar nu en ny resa, i ny riktning. Jag hoppas verkligen att vi ses nånstans på vägen. Så än en gång och från djupet av mitt hjärta: tack för alla minnen, tack för allt! . Med kärlek och respekt, Johan Forsberg