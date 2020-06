Donerar närmare en halv miljon – till polisoffrets dotter

– Vi måste få till förändring, säger New Jersey Devils-backen i en video på Twitter.

Fler och fler NHL-spelare har öppet visat sitt stöd för kampen mot rasism och polisbrutalitet i USA de senaste dagarna. New Jersey Devils back P.K. Subban tar det ett steg till.

I går gick 31-åringen ut på Twitter och meddelade att han donerat 50 000 dollar, runt 470 000 svenska kronor, till den fond som startats upp för George Floyds sexåriga dotter Gianna.

Floyd mördades av polis i Minneapolis härom veckan, ett dåd som videofilmades och sedan utlöste både demonstrationer och upplopp runt omkring i hela USA. Efter att ha blivit gripen för att ha försökt handla med en förfalskad 20-dollarsedel tryckte en polis ned sitt knä mot Floyds nacke i nästan nio minuter trots att han upprepade gånger sa att han inte kunde andas.

"VI MÅSTE HA RÄTTVISA"

I den video Subban publicerade på Twitter bär han en keps det står "Change the game" på.

– Jag har burit den här kepsen under en lång tid, i flera år. Jag bär den varje dag när jag går till jobbet, och vad betyder "change the game"? "Change the game" betyder ändra narrativet. Narrativet har varit detsamma: ingen rättvisa. Vi måste ha rättvisa och det måste blir förändring, säger Subban.

NHL meddelade senare att de matchar P.K. Subbans donation till Gianna Floyds insamlingsfond och skänker 50 000 dollar till George Floyds dotter även de.