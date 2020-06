”Det är upp till dig – hittar du andra har jag full förståelse”

Johanna Olofsson har varit en stor del av Damkronorna sedan hon debuterade 2010. Totalt har hon spelat sex VM-turneringar, två OS och 160 A-landskamper. Under nästan hela sin karriär har hon spelat för Modo, men inför förra säsongen flyttade hon söder ut för att spela med Brynäs.



– Jag ville ha en liten förändring eftersom jag hade spelat i Modo under många säsonger. Skulle jag fortsätta spela var det kanske just en förändring som behövdes, berättar Johanna Olofsson för hockeysverige.se och fortsätter:

– Då var jag ny ”exad” och ville försöka komma in inom primärvården eftersom det är, vad jag känner just nu, där jag vill jobba i framtiden. Det fanns ett jobb i närheten av Gävle och då tänkte jag ”varför inte prova”. Sedan känner jag Erika (Grahm) sedan tidigare, så det var på den vägen det blev Brynäs.

Fanns tanken innan du skrev på för Brynäs att du skulle sluta spela?

– Jag hade sagt att jag skulle sluta efter 2018. Nu blir det att jag tar en säsong i taget så jag ser att jag ror ihop vardagen med hockeyn, motivation, träningslust och lite sådana bitar.

– Det är mycket som spelar in jämfört med vad det gjorde för sju år sedan. Jag kommer inte riktigt ihåg hur jag resonerade just där, men jag kände att det skulle vara kul att prova på att spela i en annan förening också.

JOBBAR HELTID: "KANSKE INTE ÄR HÅLLBART"

Johanna Olofsson fick en stor roll i Brynäs och svarade för tre mål och totalt 16 poäng på 33 matcher från sin backplats. Vid sidan av fick hon jobb i Valbo som ligger i utkanten av Gävle.

– Jag har jobbat heltid på Valbo Hälsocentral. Här har jag jättebra kollegor och allt har fungerat bra. Även om jag kunnat vara lite flexibel har det varit tufft. Det kanske inte är hållbart att jobba 100 procent under en längre period samtidigt som jag spelar hockey. Det har ändå fungerat relativt bra.

– Sedan tycker jag att det varit jätteroligt att fått byta förening. Jag hamnade i en lite annan situation efter att ha varit lite av stommen i Modo under några år. Nu har jag fått utmana mig själv litegrann samtidigt som jag uppskattar (Henrik) Glaas sätt att coacha och som tränare väldigt mycket. På så vis var det väldigt motiverande.

– Dessutom kände jag en del tjejer sedan Modo, men också några från landslaget. Det har varit jätteroligt och, som jag sa, utmanande. Även om vi åkte ut i semifinalen kände alla att vi hade ett bra lag och grupp att jobba med.

28-åringen från Storuman tycker också att hon utvecklades en del som hockeyspelare under sin säsong i Brynäs.

– Ja, det tycker jag absolut. Framför allt ville jag utmana mig själv och visa mig från sin bästa sida när jag kom till en ny miljö. Jag försöker alltid göra mitt bästa, men då ville jag göra lite extra.

– Framförallt har jag kanske spelat mer än jag någonsin gjort tidigare. Jag fick spela mycket i både boxplay och powerplay samtidigt som jag fick en stor roll i laget, vilket jag tyckte var jättekul.

INGET LANDSLAGSSPEL: "HADE INTE ORKEN"

Det blev inget landslagsspel för dig senaste säsongen, tackade du nej eller tyckte förbundskaptenen Ylva Martinsen att du skulle pyssla med något annat än att spela i Damkronorna?

– (Skratt) Jag hade absolut en dialog med Ylva. Sedan var det här med att jag jobbade… Jag tycker hockeyn är väldigt rolig och vill gärna fortsätta spela, men det handlar också om att bygga upp något vid sidan av.

– Även om jag bara spelar i ett klubblag är jag borta väldigt mycket. Då kände jag helt enkelt att jag inte hade orken att bidra med mitt bästa jag till landslaget.

Johanna Olofssons senaste framträdande i Damkronorna är då Sverige fick lämna A-gruppen. Tiden före, under och efter VM blev också en tuff tid för henne både på och vid sidan av isen.

– När jag tänker tillbaka på att vi åkte ur känns det väldigt tungt. Om jag ser till min personliga sida så gick min bästa kompis bort i bröstcancer precis innan jag åkte på VM. Jag hade inte varit med under den säsongen, men Ylva ville gärna ha mig där. Efteråt kände jag att jag hade presterat en någorlunda bra hockey under VM samtidigt som jag tyckte det var så himla roligt att få vara med. Det fanns två sidor av myntet.

– Sedan var det såklart fruktansvärt tråkigt att vi åkte ur och att allt blev som det blev, men för mig personligen var det så mycket mer än bara mästerskapet i sig.

Hur gick det att fokusera på hockeyn efter det som hänt på det personliga planet med din bästa väns bortgång?

– Emelie (Älvebrandt) är en barndomskompis från Storuman där jag kommer ifrån. Jag vet att hon gärna sett att jag var på VM. Det var mer att jag kände det var naturligt att åka även om det var en tung period.

– Klart att jag hade några kraftiga ”break downs” ibland, men när man spelar hockey, jag upplever det så i alla fall, då får jag tänka på något annat. Jag har inte tid att fokusera på något annat än hockeyn då jag är ute på isen eftersom det krävs snabba beslut där ute. Kanske blev det som en lite terapi för mig.

– Det var en tung period och har varit så efteråt också. Det var faktiskt ändå jätteskönt för mig att åka iväg, men det ”suger” såklart att vi åkte ur. Vi ska inte vara där. Vi ska vara i A-VM.

LÄMNADE BRYNÄS: "LITE TRÅKIGT"

Johanna Olofsson debuterade i Modos A-lag 2007 och givetvis blev det en omställning för henne att kliva in i helt ny organisation då hon kom till Brynäs.

– Jag tycker att det varit jättespännande att se hur en annan klubb fungerar runtomkring. Brynäs är väldigt proffsiga i hur dom jobbar. Framförallt då det varit en liten extra satsning kring damlaget har vi blivit involverade i mycket aktiviteter. Folk känner igen oss spelare och lite sådana grejer.

– Sedan säger jag inte att Modo inte gör så, men det är ändå en förändring att komma in och se den här den här storsatsningen Brynäs gör.

Trots en fin säsong i Brynäs och jobb i Valbo som hon trivs med blir det ingen fortsättning i klubben.

– Jag och Erika (Grahm) har haft en dialog, men kunde inte riktigt komma överens om kontraktet när vi skulle. Det är framförallt det vid sidan av hockeyn som var största orsaken. Då hade hon andra spelare. Jag sa då: ”Det är upp till dig, hittar du andra spelare har jag full förståelse för det”.

– Lite tråkigt är det, men jag har full förståelse för henne eftersom jag vet att väldigt många vill komma till Brynäs eftersom det är en bra förening.

Hur har det fungerat att ha en kompis och lagkamrat som sportchef?

– Det har varit utmanande, men det som är viktigt är att kunna skilja på när man är kompisar, sportchef eller spelare och vilken dialog vi har då.

– Vi har varit noggranna med att då vi exempelvis pratat om viktiga saker inom hockeyn så har vi inte träffats hemma. När vi träffats annars, klart att vi pratar hockey då med vilket annars vore konstigt, men vi har försökt skilja på det där. Visst är det svårt men viktigt.

PLACERAS I MODO: "ETT ALTERNATIV"

Trots att sportchefen Erika Grahm och spelaren Johanna Olofsson inte kom överens om en fortsättning i Brynäs känner landslagsbacken att deras relation som kompisar är bra.

– Vi håller kontakt och är kompisar, så är det. Klart att vi sportsligt inte har samma kontakt när det gäller dialog om kontrakt eller Brynäs. Det är inga hard feelings utan det är så här sporten fungerar.



I dagsläget är det inte heller klart vart eller om Johanna Olofsson kommer spela kommande säsong.

– Jag har en dialog med andra klubbar, men jag vill ha en civilkarriär, vilket väger tungt. Jag vill ha en fungerande vardag och förhoppningsvis kunna spela hockey. Det skulle vara min dröm.

– Civila karriären väger över och jag vill känna en trygghet på den sidan innan jag tar ett beslut gällande hockeyn.

Finns det klubbar som erbjudit både jobb och hockey?

– Som sagt var har jag dialog med klubbar. Klart att finns intresse vilket jag är jättetacksam för. Det är inte många som har möjligheten att ha dialog med andra klubbar så att det finns intresse är jättekul.

– Som gammal räv, det är kul att jag fortfarande är attraktiv på marknaden, skrattar Johanna Olofsson.

Du har placerats i Modo…

– Jag såg det (skratt). Kul att ibland media vet mer än vad en annan vet. Det går inte att sticka under stolen med att Modo är ett alternativ eftersom jag har många kompisar där och trivs i stan.

– Det är mer än en sak som ska fungera, men jag vet vart jag har ”Ö-vik” och dom vet vart dom har mig.

