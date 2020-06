Landslagsbacken förlänger med HV71

Efter nio säsonger i Linköping valde Anna Kjellbin inför den gångna säsongen att lämna Östergötland för spel i HV71. Kjellbin lyckades under säsongen spela sig tillbaka in i Damkronornas laguppställning och upplevde stora framgångar med Jönköpingslaget innan säsongen fick ett hastigt slut mitt under brinnande finalserie mot Luleå.

Nu står det klart att backstjärnan blir kvar i HV71.

Under torsdagsmorgonen meddelade klubben att Kjellbin tecknat ett nytt ettårskontrakt.

– Anna är en viktig kugge i vår backbesättning och vi är glada över att hon väljer att fortsätta i HV71, säger HV71:s GM Peter Ekelund till klubbens hemsida.



26-åringen, som har över 300 SDHL-matcher på meritlistan, noterades för elva poäng (2+9) på 36 matcher i SDHL den gångna säsongen.

– En rutinerad back som har varit med på hög nivå, både nationellt och internationellt, under lång tid. Vi är väldigt nöjda med vad Anna presterade under sin första säsong i HV71 där hon visade ett starkt ledarskap både på isen och vid sidan om, säger Ekelund.



