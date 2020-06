NHL-stjärnorna står upp mot rasismen: "Gjorde mig förbannad"

I efterspelet av oroligheterna i USA har flera NHL-spelare valt att öppet stå upp mot rasismen och polisbrutaliteten i landet. I en intervju med The Athletic förklarar spelare som Tyler Seguin och Morgan Rielly varför.

– Min omedelbara reaktion var att det här är en rörelse som behöver och förtjänar stöd. Det står jag fast vid, säger Rielly.

Det är en orolig tid i USA. Efter att afroamerikanen George Floyd dödats av polisen i Minneapolis härom veckan har det varit demonstrationer, våldsamheter och upplopp på flera ställen i landet.

46-årige Floyd dog när han greps, misstänkt för att ha använt en förfalskad 20-dollarsedel, sedan en polisman hållit ned sitt knä mot hans nacke i nästan nio minuter. Den video av händelsen som spridits på nätet senaste veckan har skapat kraftiga reaktioner. Så också hos flera NHL-spelare.

Senaste dygnen har flera av ligans stora stjärnor publicerat texter på sociala medier där de ifrågasätter och står upp mot rasismen de anser finns i framför allt det amerikanska samhället.

Två av dessa spelare är Toronto Maple Leafs back Morgan Rielly och Dallas Stars center Tyler Seguin. I en intervju med The Athletic förklarar de båda varför de, som vita män, valt att engagera sig i kampen mot rasism och för de svartas rättigheter.

Seguin säger att bilderna på hur George Floyd dödades gjorde honom "förbannad".

– När upploppen startade sa jag: "Jag förstår inte varför de måste bränna ned våra städer". Men när jag började förstå och läsa på fick jag klart för mig att protesterna pågått sedan 60-talet och att människor har nått en gräns och inte vet vad de ska göra längre, säger Seguin till sajten.

– Kanske är det här hur man förändrar något. Det är svårt att säga att man stöttar (upploppen), men nu jag förstår var allt kommer ifrån.

Seguin, som är uppvuxen i multikulturella Toronto, vill att det här ska vara mer än bara tomma ord, att det ska vara något som leder till verklig förändring i samhället. Han är medveten om att det ofta bara blir en charad där prominenta personer utrycker sitt stöd för något på sociala medier och sedan inte anstränger sig för att verkligen leva upp till det stödet.

– Det första man måste förstå är att människor är mer intresserade av att framstå som bra personer än att verkligen vara bra personer, säger Seguin.

– Ja, jag uttryckte en bra åsikt i går, men det handlar om att vara en bra person och ta nästa steg. Det handlar om att prata om det här inom laget och med människor som jobbar med vårt lag om hur man tar det steget. Det kan handla om att ha speciella teman när vi spelar hemmamatcher eller att göra mer i samhället.

– Det handlar om att sträcka ut en hand och visa förståelse. Jag förstår en hel del, men jag vill skaffa mig en bättre bild av samhället som svarta människor måste leva i men inte är bekväma med. Alla ska få vara trygga och ingen ska behöva vara rädd för att bära en tanktop, en durag eller ha tatueringar. Jag vill klura ut vad nästa steg skulle kunna vara.

Morgan Rielly, som är uppvuxen i British Columbia på Kanadas västkust, får frågan varför han inte har använt sin offentliga plattform vid incidenter likt som den som drabbade George Floyd tidigare. Han medger att han inte har något bra svar på det.

– För mig handlade det bara om att inte vara tyst längre. Det här är vad jag tycker är rätt och därför ville jag uttrycka min åsikt. Man skulle kunna nöja sig med det. Men det handlar om att ha en moralisk kompass och att våga stå för det man tror på och tycker är rätt, säger han till The Athletic.

– Min omedelbara reaktion var att det här är en rörelse som behöver och förtjänar stöd. Det står jag fast vid.

It’s hard to articulate my feelings right now. That said, what’s happening is wrong. We all have a responsibility to act; to listen, to learn, to speak up but most importantly to never accept anything less than equality, justice, anti-racism and love.