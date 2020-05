Trots skadorna - har intresse från SHL och Finland

Skador har gjort att han inte ens kunnat spela 30 matcher de två senaste säsongerna - och dessutom har han sett JVM-chanserna försvinna. Trots det har Olof Lindbom intresse både från SHL och Liiga. Själv överväger han dock spel i en lägre division.

– Jag går hellre till en lägre liga och får spela mycket matcher än är andrakeeper i högstaligan, säger han till hockeysverige.se.

För två år sedan lekte hockeylivet. Olof Lindbom vann SM-guld med Djurgårdens U18-lag och utsågs till slutspelets MVP. Han tog brons i U18-VM med Småkronorna och blev andre svensk att utses till turneringens bästa målvakt. Sen kom NHL-draften - och då valdes han först av alla målvakter när självaste New York Rangers tingade svensken i andrarundan. Olof Lindbom togs till och med ut till Tre Kronor.

Två år senare kan vi konstatera att han hunnit gå igenom en hel del tuffa prövningar.

Sommaren 2020 vet vi att den där karriärskurvan som bara skulle gå spikrakt uppåt har tagit en krokigare väg än förväntat. Anledningen stavas skador. Säsongen 18/19 blev helt spolierad av en hjärnskakning, och när han förra säsongen skulle spela sig till JVM-formen i Mora tvingades han till en fotledsoperation. Efter att ha varit världens bästa målvakt i sin ålderskull för två år sedan, tvingades Olof Lindbom se på vinterns JVM från TV-soffan.

Eller, "se" är fel ord i sammanhanget.

– Det var jättejobbigt att inte få vara med. Jag kollade ingenting på JVM. Ingenting alls. Jag fokuserade på mitt och kollade på SHL i stället, berättar Olof Lindbom för hockeysverige.se och fortsätter:

– Varje gång man inte får representera Sverige är det jobbigt. Framför allt var det tungt den här säsongen, eftersom jag ändå har spelat med de flesta i laget i tre, fyra år och känner alla jättebra. Jag vet hur kul det är att vara iväg på turneringar med dem.

Olof Lindbom lämnade Djurgården inför förra säsongen för att spela i Mora - och tycker själv att han presterade på en bra nivå. Sen kom skadan.

– Det var en halvklurig säsong överlag. Det är en annan ishockey i seniorhockeyn, så jag behövde lära mig att klara av den. Men både försäsongen och de tolv första omgångarna gick det hur bra som helst och allting kändes riktigt bra. Sen blev jag skadad och behövde operera fotleden. Efter det gick det lite trögare även om jag ändå tycker jag gjorde hyfsade prestationer. Siffrorna kanske inte visar det men jag tycker det kändes bra även efter operationen.

– I det stora hela var det en godkänd säsong eftersom det trots allt var min första säsong med seniorhockey. Men jag kände att jag ville spela seniorhockey och framför allt spela många matcher. Då kändes HockeyAllsvenskan som nästa steg att ta för mig.

Man blir skadad - alla blir det någon gång



Hur gick tankarna när du valde Mora?

– Jag hörde runt lite i HockeyAllsvenskan och fick lite förslag från lite olika klubbar. Sen plockade jag ut de klubbar som var mest attraktiva och kände att det var två, tre klubbar jag kunde spela för. Jag åkte och kollade hos klubbarna och fastnade för Mora. Framför allt för Peter Iversen som är en bra person och en bra målvaktstränare.

Det blev 16 matcher i HockeyAllsvenskan, en räddningsprocent på 89,3 och tre insläppta mål per match för 19-åringen under debutsäsongen på seniornivå.

Är du nöjd med valet, i efterhand?

– Ja, jag tycker det var ett bra val. Mora kunde inte påverka att jag skadade mig liksom. Det är väldigt bra människor i klubben, framför allt Peter Hermodsson och Iversen, och jag hade jätteroligt när jag spelade. Jag fick många nya kompisar där som jag fortfarande har kontakt med. Det var ett bra val på alla sätt.

Olof Lindbom var Djurgårdens guldhjälte.

Efter att ha missat elva veckors ishockey på grund av en hjärnskakning säsongen dessförinnan var det en mental prövning Olof Lindbom behövde gå igenom när han tvingades inse att det väntade ännu en längre frånvaro från ishockeyn.

– Det var ganska jobbigt. Det var det. Men å andra sidan är det litegrann så det är: Man blir skadad, alla blir det någon gång. Det är bara att försöka ha en positiv energi genom processen - då kommer skadan läka snabbare. Jag fick en jättebra hjälp av både Rangers och Mora och kunde köra rehab hela tiden. Jag kunde köra så pass mycket rehab att jag hela tiden kände att jag gjorde framsteg.

Nu är Olof Lindbom fullt återställd och är övertygad om att skadorna, inte minst hjärnskakningen, inte kommer påverka honom och hans karriär i det långa loppet.

– Själva hjärnskakningen påverkar mig inte alls - men det som påverkat mig är såklart tiden det tog för mig att återhämta mig från den. Nu är jag fullt frisk och jag tror snarare bara att allt som hänt kommer göra mig starkare i det långa loppet - även om det just då var jobbigt. Ingen vill ju missa elva veckor, mitt i säsongen dessutom. Jag missade JVM och det var som sagt jobbigt just då.

– De som varit mina "konkurrenter" har ju kunnat träna elva veckor mer än jag. Jag tänker på Lukas Dostal i Tjeckien och Justus Annunen i Finland, exempelvis, som ju gått ifrån mig lite grann nu. Nu gäller det för mig att komma ikapp dem igen. Men en hockeykarriär är ett Maratonlopp. Det som händer nu kommer inte påverka i slutändan.

Det råder inga tvivel om att den Ekerö IK-fostrade jättetalangen försöker ta med sig positiva saker från de senaste två säsongernas tuffa utmaningar.

– Jag har fått ett jättebra team runt mig, till att börja med. Blir jag skadad längre fram vet jag om att jag kommer få bra hjälp. Åker jag på en till huvudskada vet jag hur jag ska återhämta mig. Åker jag på något annat vet jag också hur jag ska komma tillbaka. Jag har en bra mental tränare, en bra huvudläkare och en bra fysio som jag kan vända mig till om det händer något nytt. Dessutom har jag lärt mig hur jag ska hantera tuffa smällar rent mentalt - och jag vet att jag kommer klara det.

När jag spelar som jag ska göra vet jag att jag håller toppklass



Har du tvivlat på dig själv någonting, under här tuffa tiden?

– Jag tror mycket på mig själv. När jag spelar som jag ska göra vet jag att jag håller toppklass. Det är den inställningen jag har gått med hela tiden. Jag vet att jag lagt ned mycket tid på somrarna för att förbereda mig, jag vet att jag är frisk och stark och att jag slår personbästa på alla fystester. Det fanns ingenting inför förra säsongen som sa att det skulle bli en dålig säsong, och det blev det väl inte rent spelmässigt heller. Jag har aldrig varit orolig på det sättet.

Olof Lindbom i Mora.

Även om säsongen inte gick som planerat går det inte att komma runt det faktum att Olof Lindbom spelat fler seniormatcher på elitnivå än de flesta andra juniormålvakterna gjort. Det ser han som en stor fördel.

– Det betyder jättemycket. Som jag sa innan är det en otroligt stor skillnad mellan junior- och seniorhockeyn. Ju mer erfarenhet man får, desto bättre är det. Det är inte svårare än så. Jag har fått en del skinn på näsan.

– Jag har förstått att jag behöver spela mycket och nu har jag väl gjort runt 20 seniormatcher - och då har jag blivit runt 20 matcher bättre. Jag lär mig saker för varje match och utvärderar efter varje match för att kunna bli ännu bättre.

Nu blir Olof Lindbom senior "på riktigt" och även om han alltjämt är klubblös till nästa säsong saknas det inte intressen och anbud. Trots de senaste årens skadeperioder finns det till och med intresse från riktigt hög nivå.

– Jag har ungefär samma tankar som förra säsongen: Jag behöver spela mycket. Jag har chansen att spela på högsta nivå både i Sverige och Finland, eller kanske åka över till Nordamerika till och med. Men det är inte helt och hållet upp till mig heller, utan Rangers har mycket att säga till om också. Men personligen vill jag spela många matcher, så jag går hellre till en lägre liga och får spela mycket matcher än är andrakeeper i högstaligan.

I april hade jag inte speciellt många förslag - då blev man nervös och stressad



Men det finns intresse från både SHL och Liiga alltså?

– Ja, det gör det. Min agent, Claes Elefalk, är jätteduktig och jobbar hårt för mig. Jag har många bra alternativ att välja bland.

Så du har inte märkt av att marknaden är trögare än normalt, på grund av coronasituationen?

– För min del har det flutit på helt okej. Jag har pratat med andra som säger att det går jättedåligt och att marknaden står still för att klubbarna helt enkelt måste fokusera på att överleva. Det måste man ha respekt för och det handlar egentligen bara att ha is i magen och vänta in att det börjar röra på sig igen. I början av allt det här, i april, hade jag inte speciellt många förslag och då är det klart man blev nervös och stressad. Då kändes det oroväckande. Nu har jag dock så pass många bra alternativ att den oron har dämpats.

Vi lär inte behöva vänta speciellt länge innan vi får reda på i vilken dress Olof Lindbom spelar nästa säsong. Han är redo att skriva på för en ny klubb.

– Det kommer nog ske snart. Väldigt snart till och med. Förmodligen inom ett par veckor, i alla fall. Det är min förhoppning just nu.

