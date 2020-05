Det har uppstått några ganska rejäla frågetecken kring lagbygget i Vimmerby på senare tid. Naturligtvis med det faktum att kaptenen Jakob Karlsson och klubben verkar ha svårt att komma överens som största rubrik. Det borde vara en situation de kan lösa om de bara vill.



Nu behöver supportrarna till Vimmerby naturligtvis inte oroa sig. Vinterns succélag kommer att ställa ett starkt lag på isen till hösten och sportchefen Morgan Persson har redan landat ett par riktigt fina spelarkontrakteringar vid sidan av att tränaren Philippe Horsky valde att stanna kvar.



Men det höjs förstås ett och annat ögonbryn och några frågetecken när ett koppel av märkliga nyheter väller ut ur klubben så som skedde i slutet av den gångna veckan.



Det verkar som att sportchefen inte har någon vidare dialog med de hemvävda killarna.



Båda de egna produkterna Eddie Levin (som hamnade i KRIF) och Helge Holmstrand (som ännu inte gjort klart någonstans) uppgav för lokalmedia att de inte hört något från Vimmerby, varpå sportchefen kontrade i andra artiklar med att han visst skickat kontraktsförslag till deras agenter, men sen inte fått någon återkoppling.



Märkligt kan tyckas. Den typen av spelare som ändå är egna produkter borde ju bara vara ett samtal bort för att kolla läget om eventuellt intresse snarare än att formellt behöva gå genom ett konkret kontraktsförslag via en agent (som uppenbarligen inte verkar vara så bra på att kommunicera).



I grunden kan det ju faktiskt vara så att intresset för spelarnas tjänster i grunden inte var särskilt hett. Inte så mycket mer än ”ett mail till en agent på vinst och förlust”. Typ.



Då är soppan med trotjänaren Jakob Karlsson betydligt svårare att begripa.



Vimmerby har alltså gett sin lagkapten och trotjänare ett kontraktsförslag som innebär en lönesänkning och det är väl inte så mycket att säga om. Corona påverkar alla och att de krävs att man skär i kostnader har alla förmodligen stor respekt för.



Kapten Karlsson å sin sida ska ha kontrat med ett motförslag som också innebar en sänkt lön om än i lite mindre skala och där har förhandlingarna strandat. Klubben verkar ställa in sig på att det inte ska bli något och gått vidare.



Med tanke på att det är en Hockeyettan-lön vi talar om borde några procent fram eller tillbaka inte vara så mycket att snacka om. Det borde inte påverka helheten särskilt mycket och gör det, det är det förmodligen ändå värt det. Med tanke på att kaptenen är en profil, populär hos fansen och en av lagets viktigaste spelare. Både som spelare och ledare. Med tanke på att han uttalat vill spela vidare i Vimmerby.



Att säkra upp honom för framtiden borde vara prio ett. Inte ett underlag för smågnabb om småkronor.



Känslan är att det där hade parterna kunnat lösa om de bara hade velat.



* * *



Soppan i Vimmerby avhandlade jag och maestro Skoglund i det poddavsnitt (#137 Dålig stämning) vi släppte under dagen.

Där funderar vi även över varför det är ett vettigt karriärkliv att lämna Halmstad för Troja/Ljungby och reflekterar över kapplöpningen i Värmland.

Dessutom blir det fokus på den påtagliga föryngringen hos många av de riktiga toppklubbarna och funderingar kring hur Hockeyettan ska spelas framöver.

Givetvis följer vi även upp efterspelet till haveriet med ligasponsorn där det uppenbarligen blivit en ordentlig splittring och dålig stämning mellan klubbarna i ligan och där en högt uppsatt styrelsemedlem i en av toppklubbarna rent av tog ut sin vrede i ett Facebook-forum.

Ni hör podden via iTunes, Acast, i andra lämpliga poddappar (sök ”Mjörnbergs Trashtalk”) eller här: http://www.mjornberg.se/2020/05/18/137-dalig-stamning/