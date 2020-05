"Vi hockeyfans saknar verkligen gemenskapen"

Han har totalt tre SM-guld, två som tränare och ett som spelare. Sedan ett par år är Erik Granqvist tv-expert på Viasat sen ett par år tillbaka. Just nu skulle han ha kommenterat hockey-VM – om det inte vore för coronaepidemin.

– Det känns väldigt overkligt och känslan är som att vi är med i en film, säger Granqvist.

Denna tidpunkt på säsongen skulle vara som mest hektiskt för Erik Granqvist med hockey-VM och Stanley-Cup slutspel. Men efter coronavirusets spridning är all hockey pausad. Och då ser schemat helt annorlunda ut för 48-åringen.

– Jag är en egenföretagare och jobbar på uppdrag. Så det blir såklart en utmaning när det gäller den ekonomiska biten då när allt ställs in. Jag lider verkligen med alla egenföretagare som drabbas väldigt hårt av detta, säger Viasatexperten.

Den 15 mars valde Svenska ishockeyförbundet att ställa in resten av säsongen i Sverige. Inget SM-guld delades ut och ingen ned- eller uppflyttning skedde. Granqvist tycker det var rätt att inte dela ut nåt guld men ville samtidigt utöka SHL till 16 lag nästa säsong.

– Jag har varit med och vunnit tre SM-guld totalt. Det är självklart att man inte väljer att dela ut något SM-guld och att ställa in säsongen. Vi har en tradition genom att spela ett slutspel om guldet där man möter samma motståndare i bäst av sju. Luleå vann grundserien överlägset och de ville inte ens att ett guld skulle delas ut. Men jag tycker de borde hittat nån kreativ lösning för att ta upp Modo och Björklöven till SHL. Onormala tider kräver onormala lösningar. De stora vinnarna blir Leksand och Oskarshamn som har tur i oturen och blir kvar i SHL.

På damsidan var man mitt uppe i finalserien när säsongen avbröts. HV71 var en seger från SM-guldet, men hur man skulle ha löst det dilemmat är Granqvist osäker på.

– Oj, det var en väldigt bra fråga. Där hade jag kanske pausat eller kört som i fotbollen, en final. Men får tänka lite på det, en jävligt svår fråga.

Erik Granqvist mellan kollegorna Niklas Jihde och Håkan Södergren.Foto: Bildbyrån/Petter Arvidson



"VÄLDIGT MYCKET BUSINESS DÄR BORTA"

Även hockey-VM i Schweiz som skulle spelas i maj ställdes alltså in. Ett självklart beslut enligt Granqvist.

– Schweiz är verkligen ett sagoland för sport. Jag har pratat med Mika Zibanejad och Gabriel Landeskog, de ville verkligen komma och vinna igen som de gjorde 2017. Det kommer bli ett oerhört stort tomrum med tanke på vilket intresse som Tre Kronor drar hos svenska folket. Vi hockeyfans saknar verkligen gemenskapen och att sitta och hålla på sitt lag, att bli underhållna och att se fram emot den bästa tiden på året som det är nu.

Borta i Nordamerika har man valt att inte ställa in säsongen än. NHL har tagit paus tills vidare och kommisionären Gary Bettman vill verkligen kora en Stanley-Cup mästare 2020. Granqvist menar på att allt handlar om en sak därborta: Pengar.

– När det gäller NHL så är det väldigt mycket business därborta. De vill verkligen hitta lösningar för att dela ut den där bucklan. Man tittar på att korta ner slutspelet, till bäst av tre matcher. Även att begränsa resandet och spela slutspelet kanske i två städer bara. NHL kommer förlora över en miljard i intäkter och lönetaket kommer påverkas väldigt mycket av detta. Det har bara hänt två gånger tidigare att det inte delas ut någon Stanley-cup, lockoutsäsongen 04/05 och under spanska sjukan. Den ekonomiska biten kommer påverkas väldigt mycket av detta. När man kollar på det sportsliga så finns det en del förlora. Tampa som trejdat till sig en del spelare mot draftval men även Vegas satsade för att vinna. Colorado och Boston hade även lag för att ta hem det. Otroligt tråkigt, men hälsan går före.

Vad är dina reflektioner kring coronaviruset?

– Nummer ett är det väldigt svårt att greppa. Det känns väldigt overkligt och känslan är som att vi är med i en film. Det är bara att ta situationen som den är och jag lyssnar en timme varje dag på experter från hela världen för att ta in information. Jag försöker förhålla mig personligen genom att tvätta händerna, hålla två meters avstånd från varandra. Jag pratar med mina föräldrar som är över 70 och uppmanar dem att hålla distans, se till att de inte blir smittade tanke på att de är i riskgruppen. Detta virus är större än en själv och det är verkligen som min kollega Niklas Jihde brukar säga: "en för alla, alla för en". Jag har anmält mig till sjukhuset här i Ängelholm där jag bor för att hoppa in ifall de behöver hjälp när trycket blir för stort. Jag har även anmält mig till skolan för att hoppa in som vikarie om lärare blir sjuka. Det är stora prövningar som vi står emot och jag vill bidra för att plana ut denna kurva.

