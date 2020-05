Vändningen: Ingen Lassinantti i Luleå

Joel Lassinantti har varit öppen med att han gärna skulle testa på utlandsspel till den kommande säsongen. Sen kom ett coronavirus som såg ut att grusa stjärnmålvaktens planer.

Tidigare i veckan rapporterade NSD att Lassinantti och Luleå var muntligt överens om ett avtal – men nu stårt det klart att det inte blir någon fortsättning i Norrbotten för 27-åringen.

"Vi tackar Joel för allt han gjort för föreningen och önskar honom stort lycka till och att våra vägar korsas igen i framtiden", skriver klubben på sitt Twitterkonto.



Lassinantti är fostrad i klubben och slog sig in i Luleås a-lag under säsongen 2014/15. Sedan dess har han spelat 222 SHL-matcher för norrbottningarna under sex säsonger.

Var Lassinantti fortsätter karriären är i dagsläget inte känt, men enligt SportExpressen ska Sotji vara ett lag som visat stort intresse för 27-åringen.