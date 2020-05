Klubben i kris – svenskmålvakten kan tvingas lämna

Tyska CHL-klubben Krefeld Pinguine har under en tid brottats med stora ekonomiska problem. I vintras behövde man få in ett mångmiljonbelopp på kort varsel och klubbens ekonomiska status är fortsatt osäker.

Nu rapporterar tyska Westdeutsche Zeitung att klubben kan tvingas göra sig av med flera kontrakterade spelare för att rädda klubben. Bland spelarna som kan tvinga lämna är publikfavoriten och förre Leksandsforwarden Daniel Pietta samt den svenske målvakten Oskar Östlund.

Östlund anslöt till Krefeld i januari och förlängde sitt kontrakt med DEL-klubben för ett par veckor sedan, men nu kan den före detta Skellefteåmålvakten tvingas se sig om för en ny klubb, trots allt.

Flera supportrar ska i helgen ha samlats utanför klubbens arena König Palast för att uttrycka sitt missnöje gentemot klubbens nya sportchef Roger Nicholas och dennes planer att rensa i spelartruppen.

Östlund hann med att spela elva matcher för Krefeld under den gångna säsongen och noterades för en räddningsprocent på 92,8 procent och släppte i snitt in 2,82 mål per match.