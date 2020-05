Den stora majoriteten av alla spelarna i NHL har draftats i 18-19-årsåldern. Men det finns också en hel del spelare som kanske inte ser mycket ut för världen som 18-åringar som sedan får sin stora skjuts i karriären några år senare. Det är de spelarna vi tillägnar den här listan åt. Spelarna som gjort sig ett namn i NHL utan att ha blivit draftade.

Det pågår en debatt i Nordamerika just nu om det inte är dags att höja draftåldern i NHL. Som systemet är uppbyggt är spelare som fyller 18 år senast den 15 september det bestämda året tillgängliga att bli draftade. De som vill höja draftåldern med ett år argumenterar för att det är stor skillnad på att scouta 17- kontra 18-åringar, att det där året extra både ger klubbarna en tydligare bild av vad spelaren egentligen är samtidigt som det minskar hetsen kring ännu icke myndiga hockeyspelare.

En höjning av draftåldern skulle också innebära att fler spelare är mogna att ta klivet direkt från draften till NHL. Som det ser ut just nu i NHL är det vanligtvis bara en handfull spelare som klarar av att kliva in i ligan som 18-åringar. Den här gångna säsongen var det tre spelare från draften 2019 som tog plats i respektive lag: draftettan Jack Hughes i New Jersey Devils, tvåan Kaapo Kakko i New York Rangers samt trean Kirby Dach i Chicago Blackhawks.

Ingen av dem gjorde egentligen något större väsen av sig innan säsongen pausades.

Att inte draftas över huvud taget gör givetvis klivet till NHL större. Men varje år sajnas det en hel drös free agents, framför allt från college och europeiska ligor, som slutligen lyckas ta sig hela vägen till spel i världens bästa liga. Vissa av dem blir till och med stjärnor.

Tittar man på Hockey Hall of Fame finns där spelare som Ed Belfour, Adam Oates, Dino Ciccarelli, Joe Mullen, Martin St. Louis eller för den delen Börje Salming. Stjärnor som inte draftades men ändå kom att spela väldigt framträdande roller i ligan under sina karriärer.

I dagens NHL finns också en hel del odraftade spelare som gjort väsen av sig – och i vissa fall blivit några av ligans bästa spelare på respektive position. Det är dessa jag har rankat här:

10) Yanni Gourde, c, Tampa Bay Ett återkommande tema bland många av spelarna på den här listan är storlek. Eller brist på densamma. Yanni Gourde mäter 175 centimeter i strumplästen och det är en av flera anledningar till att han aldrig dök upp på NHL-klubbarnas radar som junior. En annan anledning är att han inte var speciellt framstående som 18-åring. Under sitt draftår, 2010, gjorde han 28 poäng på 59 matcher i QMJHL. Det var först som överårig spelare i juniorligan, 2011/12, som han exploderade och svarade för 124 poäng och fick AHL-kontrakt med Worcester Sharks, San Josés dåvarande farmarlag. Där var han inte mer än en utfyllnadsspelare. 2013 tvingades han skriva ECHL-kontrakt för att över huvud taget spela ishockey. Det var först när han hamnade i Tampa Bay Lightnings organisation 2014 det började hända grejer. Först blev Gourde en av farmarlaget Syracuse Crunchs nyckelspelare och därefter jobbade han sig sakta men säkert in i NHL. 2017/18 slog han till med 25 mål och 64 poäng för Lightning. Det ledde till ett flerårskontrakt värt drygt fem miljoner dollar per säsong. Snacka om askungesaga! Yanni Gourde. Foto: USA Today Sports



9) Tyler Johnson, c, Tampa Bay Tampa Bay Lightning ja... De har visat fin fingertoppskänsla när det kommer till småvuxna free agents. Tyler Johnson är ännu ett bevis på det. Även om han har tappat en del i produktivitet sedan supersäsongen 2014/15 när han stod för över 70 poäng och var en nyckelspelare under lagets resa till Stanley Cup-final, bär han på en häftig historia. Trots fyra produktiva säsonger med hemstadens Spokane Chiefs i WHL och dubbla JVM-turneringar med USA krävdes det att Tampa skulle sajna honom som free agent 2011 för att NHL-chansen skulle komma. Johnson vräkte in poäng i AHL – 68 poäng på 75 matcher som rookie – och var med om att leda dåvarande farmarlaget Norfolk Admirals till Calder Cup-titeln 2012. Året därpå var han hela ligans MVP och Tampa kunde inte längre hålla honom borta från NHL. Nu har han gjort över 500 NHL-matcher och snittat över 0,6 poäng per match under sin tid i ligan. En synnerligen imponerande bedrift av en spelare som ansågs för liten för att hantera spelet i NHL. Tyler Johnson Foto: Bildbyrån



8) Neal Pionk, b, Winnipeg Jag var antagligen inte den enda som var skeptisk när Winnipeg Jets fick Neal Pionk och ett förstaval i draften i utbyte för stjärnbacken Jacob Trouba förra sommaren. Men Pionk, en odraftad free agent som Rangers hade sajnat från University of Minnesota-Duluth 2017, visade sig vara betydligt bättre än förväntat. När säsongen pausades hade 24-åringen från Minnesota noterats för starka 45 poäng på 71 matcher. Det kan jämföras med Troubas 27 för Rangers. 25 av Pionks poäng kom i powerplay, där han har visat sig ha sin största uppsida. Men han är inte bara en endimensionell offensiv back. I ett Winnipeg som hade förlorat Trouba, Dustin Byfuglien, Tyler Myers och Ben Chiarot på sin blålinje jämfört med säsongen dessförinnan, blev Pionk en viktig stöttepelare som även fick bära ett tungt lass defensivt. Man kan utan tvekan hävda att han har varit Jets bästa back den här säsongen. Neal Pionk.Foto: Terrence Lee-USA TODAY Sports



7) Nate Schmidt, b, Vegas Ännu en collegeamerikan som efter tre säsonger på University of Minnesota fick kontrakt med Washington Capitals 2013. Schmidt hade varit en dominant spelare på High School-nivå under sitt draftår 2009, men att gå därifrån till att bli draftad av en NHL-klubb är vanligtvis ett väldigt stort steg. Han studsade upp och ned mellan AHL och NHL sina första tre säsonger som proffs. Därefter blev det tydligt att Schmidt hade potential att bli mer än bara en utfyllnadsback i NHL. Men Capitals hade redan flera tungt meriterade och etablerade backar i truppen, vilket stoppade honom från att få den chans han förtjänade. Den kom först när Vegas Golden Knights valde Schmidt i expansionsdraften 2017. I Nevadaöknen har han bevisat att han är en topp fyra-back på NHL-nivå. Dopingavstängningen som han fick 2018 har dock solkat hans rykte en del. Var på väg mot sin poängmässigt sett bästa säsong när ligan pausades i mars. Nate Schmidt och Marc-André Fleury.Foto: USA Today SPorts



6) Jonathan Marchessault, fw, Vegas

I likhet med Gourde och Johnson var Jonathan Marchessault en kortvuxen spelare som lyfte på allvar i Tampa Bay Lightnings organisation.







Efter att ha varit en produktiv spelare i QMJHL skrev han AHL-kontrakt med New York Rangers farmarlag Connecticut Whale 2011. Där gjorde han 64 poäng som rookie och fick NHL-kontrakt med Columbus Blue Jackets. Men trots fortsatt produktion i AHL blev det bara två matcher med Blue Jackets innan han trejdades till Tampa.





Där etablerade han sig i NHL. Men eftersom Lightning hade en uppsjö av skickliga spelare vid den här tidpunkten hamnade Marchessault långt ned i hierarkin. Det ledde till att Tampa släppte honom som free agent sommaren 2016. Lokalrivalen Florida Panthers satsade på honom och fick väldigt bra betalt för det. Fransk-kanadensaren sköt 30 mål under sina enda säsong i klubben. Trots det valde Panthers general manager Dale Tallon överraskande att lämna forwarden oskyddad i expansionsdraften 2017. Vegas Golden Knights tvekade inte utan plockade snabbt upp Marchessault. Där har han fortsatt att vara en offensiv kraft, inte minst i den pålitliga kedjan med Reilly Smith och William Karlsson





Under Vegas Golden Knights tre första säsonger i NHL har Jonathan Marchessault varit klubbens poängmässigt sett bästa spelare med 181 poäng på 225 matcher. En poäng mer än parhästen Karlsson.

Jonathan Marchessault. Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sport







5) Mats Zuccarello, fw, Minnesota Vid 32 års ålder har Mats Zuccarello rimligtvis sina mest produktiva dagar bakom sig. Det hindrar inte den bästa norska hockeyspelaren genom tiderna från att fortfarande vara en stor profil i NHL. Hans poängexplosion i norsk ishockey i tidig ålder utmynnade i ett kontrakt med Modo inför säsongen 2008/09. Väl i SHL fortsatte han att vräka in poäng. Under sina två säsonger i Ö-vik stod "Zucca" för 104 poäng på 90 matcher, en siffra som verkligen står ut med tanke på hur få spelare som över huvud taget lyckas snitta en poäng per match i Sveriges toppliga. Det här ledde till att NHL-klubbarna fick upp ögonen den 171 centimeter långe forwarden. New York Rangers lyckades knipa den då 22-årige Zuccarello som free agent 2010. Till en början var förhållandet mellan klubben och spelaren lite ansträngt. John Tortorella, som coachade Rangers vid den här tiden, matchade norrmannen försiktigt. Under hans andra säsong i Nordamerika blev det bara tio NHL-matcher och i övrigt spel i AHL. Det ledde till att Zuccarello valde att lämna Rangers för att i stället åka till KHL och spela för Metallurg Magnitogorsk 2012/13. För mångas NHL-karriärer är det dödsstöten att återvända till Europa. Men för Mats Zuccarello blev det en språngbräda. När säsongen i KHL var över skrev han nytt kontrakt med Rangers och kom att vara klubben trogen i sex år innan parterna i fjol gick skilda vägar. 392 poäng på 576 matcher är ett imponerande facit av en odraftad spelare. Mats Zuccarello & Ryan Donato.Foto: Sergei Belski-USA TODAY Sports



4) Sergej Bobrovskij, mv, Florida Den ryske målvakten har inte sin bästa säsong bakom sig. Tvärtom har 31-åringen varit en av de hårdast kritiserade spelarna i ligan det senaste året. Efter att ha skrivit ett sjuårskontrakt värt 70 miljoner dollar med Florida Panthers förra sommaren var det många som förväntade sig underverk, men Bobrovskij har varit långt ifrån den Vezina Trophy-form han under stundom visade upp i Columbus Blue Jackets. Men om vi fokuserar på hans karriär totalt sett är det rätt häftigt att en av 2010-talets bästa målvakter, en tvåfaldig Vezina Trophy-vinnare, faktiskt aldrig blev draftad. Philadelphia Flyers plockade upp Bobrovskij som free agent från Metallurg Novokuznetsk 2010. Redan som rookie fick han göra 54 NHL-matcher och visade sig vara en stabil sista utpost. Men som många av er vet är Philadelphia och målvakter historiskt sett en dålig kombo. Trots Bobrovskijs lovande rookiesäsong valde Flyers att gå ut och sajna hans landsman Ilja Bryzgalov till ett nioårskontrakt värt 51 miljoner dollar sommaren 2011. Bobrovskij gjorde en säsong som reserv till "Bryz" innan han trejdades till Columbus – och fick sitt stora genombrott. Paradoxalt nog har Sergej Bobrovskij jämförts med just Bryzgalov efter sin svajiga första säsong i Florida. Det återstår att se om han kan återfinna spelet som gjorde honom till en av ligans bästa målvakter för ett par år sedan. Sergej Bobrovskij.Foto: Anne-Marie Sorvin-USA TODAY Sports



3) Torey Krug, b, Boston Att Torey Krug inte blev draftad som 18-åring är på sätt och vis rätt otroligt. 2008/09 stod han ändå för 47 poäng på 59 matcher i den rätt defensiva juniorligan USHL. Men vid den här tidpunkten var det fortfarande rätt svårt att som back få respekt om man var under 180 centimeter. Krugs 175 centimeter fick många scouter att tvivla. Tre produktiva säsonger på Michigan State University fick Boston Bruins att rulla tärningen på den skicklige backen. Och jösses vilken jackpott det blev.

– Det var en berg- och dalbana av känslor eftersom jag var så upprörd när jag inte blev draftad. En av mina barndomsdrömmar blev krossad. Men sedan insåg jag vilken välsignelse det var och hur upprymd jag blev över möjligheten att spela till mig en position där jag själv kunde välja lag, har Krug sagt till masslive.com. I dag är Krug som bekant en av NHL:s vassaste offensiva backar, en spelare god för 60 poäng. Nu sitter han dessutom på ett utgående kontrakt och har möjligheten att testa free agent-marknaden. Oavsett vad som händer i NHL framöver kan vi utgå från att Krug kommer att bli snuskigt rik när han skriver under nästa kontrakt. Torey Krug.Foto: Icon Sportswire



2) Mark Giordano, b, Calgary Det är så mycket som är osannolikt med Mark Giordanos karriär att det är svårt att veta var man ens ska börja. Men varför inte sommaren 2004. En 20-årig Giordano avslutade juniorkarriären med en säsong som överårig för Owen Sound Attack i OHL. Efter det stod han helt utan erbjudanden och var på väg att skicka in ansökningspapper till York University i Toronto för att släppa NHL-drömmen och i stället satsa på att utbilda sig. Ett samtal från Calgary Flames förändrade allt. Han erbjöds ett treårigt rookieavtal och lämnade ett positivt intryck på dåvarande general managern Darryl Sutter under klubbens utvecklingsläger samma sommar. Ett samtal från Calgary Flames förändrade allt. Han erbjöds ett treårigt rookieavtal och lämnade ett positivt intryck på dåvarande general managern Darryl Sutter under klubbens utvecklingsläger samma sommar.

– Det blev en liten annorlunda väg, men jag fick en enormt bra möjlighet i Flames. Darryl Sutter sa att jag skulle få chansen om jag spelade bra, att det inte spelade någon roll att jag inte hade blivit draftad, har Giordano berättat för Yahoo Sports. Att Mark Giordano är en Calgary Flame än i dag, 16 år senare, är anmärkningsvärt på många sätt. Inte minst när man betänker att han inför säsongen 2007/08 lämnade klubben för spel i ryska Dinamo Moskva eftersom han var missnöjd över att Flames inte ville ge honom ett envägskontrakt. Det är få förunnat att lyckas ta sig tillbaka till NHL när man som spelare väl valt att sticka till Europa. Men Giordano inte bara tog sig tillbaka. Han blev en av ligans bästa backar efter återkomsten. Sedan han utsågs till lagkapten för klubben 2013 har han etablerat sig som en stjärnspelare i ligan och i fjol fick han välförtjänt sin första Norris Trophy som ligans bästa back. 35 år gammal. Mark Giordano har alltså inte bara lyckats trotsa oddsen genom att ta sig till NHL som odraftad spelare. Han har blivit en stjärna trots det och trots avstickaren till Ryssland. Dessutom har han spelat sin bästa hockey som 30-plussare. Det gör honom i det närmaste unik som spelare. Mark Giordano. Foto: USA Today Sports



1) Artemij Panarin, fw, N Y Rangers Taylor Hall valdes som första spelare i draften 2010. Skulle man göra om draften i dag skulle Artemij Panarin, möjligtvis i konkurrens med Mark Stone, rimligen vara nummer ett. Men det finns en hake – Panarin draftades aldrig. Som 18-åring var han en liten och väldigt spinkig kille som gjort sporadiska inhopp i goon-laget Vitiaz Tjechov, KHL-klubben som hade en förkärlek till nordamerikanska slagskämpar som Chris Simon. Medan NHL-scouterna beundrade Vladimir Tarasenko och Jevgeni jKuznetsov, de två största ryska stjärnorna ur den kullen, hamnade Panarin på något sätt i totalt radioskugga. Inte ens när han glänste för det guldvinnande ryska laget under JVM i Buffalo året därpå var det någon NHL-klubb som ville drafta honom. Det berodde inte bara på att Panarin fortfarande var en liten kille som snarare såg ut som en 15-åring än en 19-åring. Det berodde också på det som vid tidpunkten kallades "ryssfaktorn". Många NHL-klubbar var rädda för att drafta ryssar eftersom KHL:s inträde hade gjort att allt fler ryska spelare valde att stanna i hemlandet och i vissa fall till och med lämna Nordamerika. Det fanns en rädsla för att investera i ryska spelare som man sedan kanske aldrig skulle lyckas locka över till NHL. Därför dröjde det till 2015, när Panarin redan var en etablerad storstjärna med SKA Sankt Petersburg i KHL, innan han kom till NHL via ett free agent-kontrakt med Chicago Blackhawks. Resten är historia. Sedan Panarin blev NHL-spelare har han gjort 415 poäng på 391 matcher. Han vann Calder Trophy som årets rookie 2016 och har varit produktiv var han än har hamnat. Förra sommaren blev han en av NHL:s bäst betalda spelare när han skrev ett sjuårskontrakt med New York Rangers värt 11,6 miljoner dollar per säsong. Sedan dess har han levererat fler poäng än någonsin tidigare. I dag är han en av de största stjärnorna i NHL – och den tveklöst bästa odraftade spelaren i ligan. Artemij Panarin.Foto: Bildbyrån/Joel Marklund



