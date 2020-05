”Möttes bara av tystnad – det var helt knäpptyst”

Foton: Bildbyrån

De 29 poäng Robin Alvarez skrapade ihop var hans bästa notering i sin sjuåriga SHL-karriär och både hans målproduktion (14) och assist (15) var tangeringar av hans tidigare personbästa.



Med andra ord: Den 32-årige pågen kan belåtet blicka tillbaka på säsongen 2019/20.

– Jag är jättenöjd med min säsong. I mina ögon var det här min bästa säsong i karriären. Jag gjorde mer poäng än vad jag gjort tidigare och även om jag inte hade gjort det så tror jag att jag hade tyckt samma sak, säger Alvarez till Hockeysverige.

– Jag spelade på en betydligt jämnare nivå över hela säsongen än vad jag gjort under tidigare säsonger. Det är klart att det finns saker som jag kunnat göra bättre, men överlag är jag väldigt nöjd med vad jag presterade.

Under sin första säsong i Skellefteå noterades Alvarez för 13 mål. En hygglig siffra, så klart. Men faktum är att 13 fullträffarna bara resulterade 13 poäng under debutsäsongen i Skellefteå, då 32-åringen inte noterades för en enda passningspoäng under hela grundserien.

"JU MER JAG TÄNKER PÅ DET, JU SJUKARE ÄR DET"

Så här ett år senare gäckar ”bedriften”, som han själv väljer att kalla det, fortfarande honom.

– Det var helt otroligt det som hände den säsongen. Ju mer jag tänker på det, ju sjukare är det nästan. Det är svårare att lyckas med det än… Ja, jag vet inte. Att jag inte ens lyckades få en andraassist är en bedrift i sig.

– I år hade jag ett par assist där någon annan bara petade in returen. Jag skjuter mycket och är ofta inne framför målet där det händer. Den här säsongen trillade assisten in på ett mer naturligt sätt där pucken kanske trillade ut till Möller som fick stå där och raka in sina mål, skrattar Alvarez.

– Jag gjorde egentligen likadant säsongen innan, men då hände det aldrig. Jag ändrade ingenting i mitt spel den här säsongen och jag gjorde ”bara” ett mål mer än ifjol, men ändå så blev det 15 poäng mer. Den ökningen handlar mer om sjuka tillfälligheter, mer än något annat.

Tillfälligheter är en sak. Den fysiska statusen en annan.

Enligt Alvarez bottnar en stor del av hans lyft i den omtalat hårda sommarträningen som bedrivs i Skellefteå.

– Vad det beror på är svårt att säga, men det enkla svaret jag kan hitta är min fysiska status. Jag har varit i bra form tidigare också, men så bra tränad som jag var inför i år har jag aldrig varit tidigare. Många säger så, men i mitt fall var det verkligen så. Med min spelstil betyder det väldigt mycket och det är väl det som möjliggjorde att det gick så bra som det gick.

STRANDADE FÖRHANDLINGAR: "I BÖRJAN VAR JAG OTROLIGT BESVIKEN"

Med den fina säsongen i bagaget förväntade sig nog de flesta att Skellefteå skulle slåss med näbbar och klor för att få behålla sin poängstarke forward. Alvarez själv har hela tiden varit inställd på en fortsättning i Västerbotten, men sedan en dryg vecka sedan går han nu officiellt kontraktslös efter att förhandlingarna med Skellefteå strandat.

Parterna stod helt enkelt alldeles för långt ifrån varandra för att kunna hitta en lösning.

Hur kommer det sig att ni stod så långt ifrån varandra?

– Det är en bra fråga. Utan att säga för mycket så… Alltså…

Alvarez tystnar och suckar.

– Det som hände var att jag fick ett bud från Skellefteå vilket vi följde upp med ett motbud. Så som förhandlingar fungerar. Sen… Vi kom inte längre än så.

– Laget vill alltid ha en så billigt som möjligt, så klart. Efter det första budet brukar man känna ”okej, var kan vi mötas?”, vilket följs av att man slänger iväg ett motbud för att sedan mötas någonstans i mitten ungefär. Så har alla förhandlingar jag varit med om tidigare fungerat och så trodde jag att det skulle bli den här gången också. Men då…

Blev det tyst?

– Ja, jag möttes bara av tystnad. Det var helt knäpptyst.

Hur kändes det?

– Jag var inställd på att stanna i Skellefteå. De visade ett tidigt intresse att förlänga och hela familjen trivdes bra här, så jag tänkte att vi skulle hitta en lösning. Men nej, så blev det inte. I början var jag otroligt besviken, men nu har det börjat sjunka in lite.

SIKTAR PÅ FORTSÄTTNING I SHL

Mitt i all besvikelse är Alvarez tydlig med att han förstår klubbens situation – samtidigt som han inte utesluter en återkomst i klubben.

– Om det inte hade varit coronakrisen så hade nog inte lagen varit så avvaktande som de är nu. Jag förstår situationen. Jag tror att det hade varit annorlunda med Skellefteå om världsläget sett ut på ett annat sätt.

– Samtidigt har jag inte stängt några dörrar för Skellefteå och de har inte stängt dörren för mig heller, för den delen. Vi håller kontakten och jag tränar fortfarande häruppe i Skellefteå, så jag stöter ju på grabbarna lite då och då vilket är fantastiskt kul.

Till veckan lämnar dock Alvarez och familjen de norra delarna av Västerbotten. Flyttlasset går ner till Båstad där 32-åringen kommer att fortsätta sin försäsongsträning och sin jakt på en ny klubbadress.

– Mitt prio är att stanna i Sverige. Jag tycker att det är jäkligt kul att spela i Sverige och SHL. Det är många som säger att SHL bara blivit en skridskostark liga och att hockeyn inte är speciellt rolig här längre, men jag tycker att det är en riktigt härlig liga. Jag stannar gärna kvar.

– Att få spela långt in på våren och spela SM-slutspel är något som driver mig. Jag vill vara med och uppleva den känslan igen, när våren kommer och slutspelet drar igång och jakten på SM-guldet blir på riktigt. Det finns något otroligt fint med det i mina ögon.

INGEN STRESS: "KÄNNER MIG TRYGG"

Med sin bästa säsong i karriären bakom sig saknar Alvarez heller inte intressenter till den kommande säsongen.

– Det finns absolut intresse från ett par håll. Men det är inte så att jag kan sitta och välja och vraka bland kontrakt som ligger framför mig. Det är en svår tid just nu.

– Samtidigt förstår man som sagt att klubbar är avvaktande att sajna på sig spelare. Läget är osäkert och det är en märklig tid vi lever i.

32-åringen känner ingen stress eller oro över att få ett avtal på plats.

– Det måste kännas rätt. Om jag ska vara ärlig så är det väl inte förrän isträningen drar igång som jag känner att jag måste ha någonting på plats. Jag vill vara med från början i ett lag, men över sommaren känner jag mig trygg med den träning som jag bedriver själv. Jag kör på det upplägg som vi haft i Skellefteå då min kropp svarat grymt bra på den träningen och den träningen kommer jag fortsätta köra nere i Båstad. Jag är övertygad om att det kommer att fungera bra.

– Sen när väl issäsongen drar igång vill jag så klart att allt ska vara klart.

