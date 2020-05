Beskedet: NHL ställer in Europamatcher

NHL har sedan några år tillbaka som tradition att spela ett antal NHL-matcher på europeisk mark. Den gångna säsongen spelade Buffalo Sabres och Tampa Bay Lightning två matcher i Globen där den svenska publiken fick se svenska världsstjärnor som Rasmus Dahlin och Victor Hedman på nära håll.

Den här säsongen var inga matcher i Sverige inplanderade – men oavsett om det hade varit fallet så hade den svenska hockeypubliken ändå gått miste om hockeyfesten. Under fredagskvällen meddelade nämligen NHL att ligan väljer att ställa in samtliga matcher som var planerade att spelas i Europa till hösten.

I Tjeckiens huvudstad Prag skulle Boston och Nashville inleda säsongen och i Helsingfors skulle Colorado Avalanche och Columbus Blue Jackets göra upp i ett dubbelmöte, matcher som nu alltså ställs in.

Anledningen till de inställda matcherna är så klart det rådande världsläget, där coronaviruset lamslagit i princip alla idrottsevenemang världen över. I mars pausade NHL sin säsong och i dagsläget är det ännu oklart när och om säsongen kan återupptas. Skulle säsongen kunna återupptas kan det i sin tur innebära att starten på nästa NHL-säsong kan flyttas fram till december.

The @NHLPA and @NHL have announced the postponement of 2020 international events. pic.twitter.com/SXDQCYpiVO